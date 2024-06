Al Parco Princigalli l'appuntamento con la musica italiana indipendente di Experimenta

Cambia location la programmazione della rassegna “OBS” - costala di “Experimenta” -. Per due giorni, venerdì 7 e sabato 8 dalle 21, si sposterà all’aperto. Il piccolo villaggio allestito al Parco Princigalli di Bari – Mungivacca, accoglierà una due giorni quasi interamente dedicata alla musica italiana, in particolare a quella scena che fuori dalle mode del momento ci consegna un panorama vivace e innovativo. Sette concerti che mettono insieme cantautorato, rock ed elettronica intorno a due vere e proprie icone della musica italiana indipendente.

S’inizia, venerdì 7 giugno, con A Toys Orchestra, band che presenta i brani del suo nuovo album “Midnight Again”. Suoni dal sapore vellutato come un grande vino, immagini sonore raffinate per un successo che ha travalicato i confini italiani. In apertura di serata l’indie-pop con richiami New Wave del gruppo Malati immaginari. La lunga notte sarà accompagnata dal dj set di uno dei selecter di punta della scena pugliese The Verol, nome di battaglia di Dario Verolino.

Nell’ultima giornata della rassegna, sabato 8 alle 21, nello strano scenario di una tempestosa giornata elettorale, toccherà a una delle voci storiche della scena musicale italiane, Massimo Zamboni. L’anima vibrante e più politica dei CCCP e dei CSI sarà in scena con lo spettacolo “Con voce di popolo”. Tratto dal libro “La trionferà” e dall’album “La mia patria attuale”, l’artista propone come un innesco per un ragionamento collettivo sull’idea di Patria all’incrocio tra rabbia e disillusione, tra incanto e sforzo. Oltre i suoi testi fanno capolino in questa pièce le pagine del grande Beppe Fenoglio. Ad aprire sarà il giovane cantautore Napodano mentre a chiudere, dopo il visionario producer Glanko, una delle più importanti signore delle consolle europee, la svizzera Natasha Polkè. Ritmi incalzanti, nei suoi synth-pad cinematografici nei quali perdersi ammaliati da una voce malinconica e sensuale.

OBS è organizzato dalla Cooperativa A/Herostrato, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari, con il coordinamento artistico e organizzativo di Tommaso Liuzzi e Gianluigi Trevisi.