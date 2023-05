Prosegue “Obsolescenza Controllata”, tre giorni di concerti al Laboratorio Urabano Mat di Terlizzi

Prosegue “Obsolescenza Controllata”, sezione della XXIV edizione della rassegna “Experimenta”, con altri tre giorni di concerti che si terranno al Laboratorio Urabano Mat di Terlizzi: giovedì 1, venerdì 2 e venerdì 9 giugno (info: herostrato.coop@gmail.com). Sulla stessa sintonia dei primi tre appuntamenti realizzati all’Officina degli Esordi a Bari, ma con provenienza da latitudini diverse, al Mat di Terlizzi sarà di scena una mescolanza di sonorità rock ed elettronica con le tematiche di genere, quelle che riguardano le donne e l’universo LGBT+.

S’inizia, giovedì 1 alle 21, con l’ironia del gruppo tedesco tutto femminile di What are People for? Un rock deciso, dolcemente irruente e carico di idee sonore originali e fuori dagli schemi, in una notte che andrà a concludersi con i colori del dj set di Menzi, dj sudafricano pioniere del gqom (l’house di danza e di lotta dei sobborghi di Durban).

Per festeggiare la Repubblica, venerdì 2 giugno alle 21, ci sarà la raffinatissima performance della trans sudafricana Angel-Ho, producer di talento e simbolo della lotta per i diritti delle minoranze discriminate in tutta l’Africa. Sempre in questa lunga giornata ci sarà la pluripremiata violinista (“corpofonista”) austriaca Mia Zabelka in una singolare performance, mentre l’after midnight sarà affidata alla divina Chasu Mamba Negra la dj brasiliana fondatrice dell’omonimo collettivo di artisti (anche di una radio) per la difesa dei diritti LGBT+ in Sud America.

A chiudere il capitolo “Obsolescenza Controllata”, venerdì 9 alle 21, “VioLenti” il racconto intimo e appassionato dei nostri tempi, tra politico e personale, di Luca “O’Zulù” Persico, anima dei 99 Posse in scena con il violinista Edo Notarloberti. A seguire dj set. A fine giugno, tra il 23 e il 25, Experimenta si sposterà ad Alberobello, con un cast di artisti che sarà reso noto nei prossimi giorni.