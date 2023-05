Oda para astor, omaggio a Astor Piazzolla

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 2 giugno 2023 alle ore 21.00 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce risuona “Oda para Astor” insieme alla fisarmonica di Vince Abbracciante e al flauto di Aldo Di Caterino.



Un concerto in Puglia che rende omaggio a Astor Piazzolla, il musicista che ha rivoluzionato il tango: da genere musicale dedicato esclusivamente al ballo, la struggente danza è diventata musica colta da ascoltare in teatro, con la presenza insostituibile del bandoneon e la contaminazione con elementi di musica jazz e contemporanea.



A interpretare le melodie ora appassionate ora languide del compositore argentino il duo formato da Vince Abbracciante, considerato uno dei migliori fisarmonicisti a livello internazionale, con collaborazioni del calibro di Javier Girotto, Richard Galliano, Gabriele Mirabassi, e nel 2021 vincitore del prestigioso “Orpheus Award” come miglior produzione di fisarmonica jazz italiana nel biennio 2019-2021 con il suo album Terranima (Dodicilune 2019), e da Aldo Di Caterino, giovane flautista che sta conquistando il panorama jazzistico italiano e insignito della menzione speciale per le spiccate doti solistiche e per la perizia strumentale al concorso “Tomorrow’s Jazz” organizzato da Veneto Jazz.



Una serata da non perdere per riascoltare Adios Nonino, Oblivion, Muerte del Angel e altri capolavori, in un costante equilibrio fra il profondo rispetto delle melodie originali e gli spazi dedicati all’improvvisazione.