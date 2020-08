Official cover Ligabue al Riviera 2.0

In esclusiva, al Riviera 2.0 arrivano i LIGA 2.0 - La cover band per eccellenza del grande Ligabue.



About LIGA 2.0



I LIGA2.0 sono una delle band più operanti nel territorio italiano con una storia decennale e con più di 150 concerti annui tra locali di spicco e piazze.



La band, in questi anni oltre ad aver collaborato con i musicisti di Luciano, ha organizzato anche eventi di portata più ampia in collaborazione con L’ AVIS, donando il ricavato per l’occasione in beneficenza e alla ricerca...tutto ciò ha permesso a questi musicisti e a ILIR ARGENTIERO di arrivare anche all’approvazione di queste iniziative ben curate allo stesso staff di Ligabue, i quali per la prima volta in assoluto hanno condiviso un evento pubblicandolo sulla loro pagina ufficiale il sostegno di questa iniziativa musicale-culturale e al progetto.



I LIGA2.0 hanno una collaborazione con varie Radio le quali permettono al progetto viste le qualità e la professionalità MUSICALI, di esibirsi in varie piazze italiane non limitandosi ad una zona circoscritta e questo ha permesso al pubblico di moltiplicarsi in maniera esponenziale unendo sempre più giovani e meno giovani.



Lo spettacolo della band ha un approccio unico in ogni sua esibizione, si mostra al pubblico in varie vesti, la più conosciuta “formazione elettrica” o in veste “unplugged”.



LIGA2.0 - ILLIRIA ROCK Members



ILIR ARGENTIERO - VOCE & CHITARRA ACUSTICA



ALESSANDRO IACOBELLI - CHITARRA ELETTRICA & ACUSTICA



MICHELE ARGENTIERO - BASSO & CORI



ALESSANDRO SPINELLI - BATTERIA



JHONNY GIANNANDREA - TECNICO