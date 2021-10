Due giorni di musica da vivo con “Kallax Maison” all’Officina degli Esordi: in concerto Fabryka e Oh!Miguel

Un grande ritorno e anteprime nazionali a Bari nell’Officina degli Esordi per Kallax Maison, la due giorni di musica organizzata dall’associazione L’Acqua in Testa e dall’etichetta discografica Kallax Records, per sabato 6 e venerdì 12 novembre 2021.

Due giorni per tornare alla musica da vivo con prezzi accessibili a tutti e l’opportunità di incuriosirsi ed entusiasmarsi dopo il lungo fermo dovuto alla pandemia.

Le serate sono organizzate in collaborazione con Puglia Sounds nella “ Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 - REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”.

Sabato 6 novembre, alle 21, il live dei FABRYKA, la prima occasione per il pubblico pugliese di vederli dopo il concerto del dicembre 2017 per il decimo compleanno di Faro Records. Presenteranno “Perspectives”, il loro terzo lavoro dopo ECHO (2013) e Istantanea (2007), dopo i due EP “Five Days” (2012) e “Sparkles” (2015), e dopo i singoli usciti a febbraio 2020 intitolati “Contro" e "Out of the Moon".

Un’anteprima assoluta non solo per il pubblico, ma anche per la band che è tornata a suonare insieme, dal vivo, nelle prove per il live di presentazione. Le tracce del disco, infatti, sono state composte, arrangiate e mixate in piena pandemia, a distanza.

Ogni componente dei Fabryka ha avuto modo di evidenziare il proprio spazio di osservazione e da qui, da questa situazione di isolamento, nasce proprio il titolo dell’LP, la prima release su vinile della band: Perspectives, la musica come risultato di sguardi diversi che, convergendo nello stesso punto, lo illuminano da ogni lato facendo emergere nuovi aspetti, nuove rifrazioni, esattamente come un prisma attraversato dalla luce.

Perspectives uscirà in tre formati: digitale, cd, vinile. Solo sul vinile però (e nel digital download abbinato, via bandcamp) ci sarà una traccia in più che non sarà pubblicata né su cd né su Spotify.

Sarà un’anteprima live e discografica anche la serata con "OH! MIGUEL" in programma venerdì 12 novembre alle 21. Un progetto al suo esordio assoluto (non è stato lanciato nemmeno sulle piattaforme di streaming). Oh!Miguel presenterà i brani che comporranno il primo EP Self titled, in uscita nei prossimi mesi. Il live sarà un mix perfetto tra rock anni ‘90 ed elettronica francese, punto di unione tra "Concerto" e "Comrad" due progetti underground che vedono Oh!Miguel parte attiva e sintesi del sound. Una esperienza da vivere e raccontare.



In apertura della sua esibizione, un’altra anteprima assoluta: WISM.

WISM, è un producer, campionatore seriale amante delle belle melodie.

WISM è Gabriele Terlizzi, fondatore dei The Pier ed attualmente chitarrista di Franco 126. L’attitudine è senza dubbio hip hop ma il mondo indie/lowfi nell’accezione più internazionale del termine, abbracciano - come una calda coperta dopo la doccia - ogni singola canzone. Prossimo alla prima release ufficiale, WISM presenta in anteprima, come da consuetudine Kallax Maison, le tracce che comporranno il nuovo lavoro.

