All’Officina degli Esordi il concerto “The King’s Subjects”, l’omaggio musicale all’artista Carole King

Venerdì 25 marzo alle ore 21 in programma all’Officina degli Esordi il concerto “The King’s Subjects”, l’omaggio in musica a Carole King, cantante ed autrice americana vivente di assoluto rilievo e grande influenza nella musica contemporanea dagli anni 70 ad oggi.

Un gruppo di jazzisti pugliesi, formato da Francesco Schepisi al piano, Vito Ottolino alla chitarra, Gianluca Fraccalvieri al basso, Patrizia Lomuscio e Roberta Gentile alle voci, e capeggiati dal batterista Fabio Accardi, ha deciso di dedicare un focus musicale all’artista newyorkese che con le sue canzoni ha lasciato un segno profondo nella storia della musica americana, contribuendo all’emancipazione femminile ed al superamento delle divisioni razziali anche nella società.



"L’idea di un concerto sulla musica di Carole King” – afferma Fabio Accardi - “mi è venuta scoprendo che "Will you still love me tomorrow", una delle canzoni più belle delle Shirelles interpretata anche da Amy Winehouse, l’avesse scritta lei. Poi un‘altra sorpresa è stata "You make me feel like a natural woman". Ho così realizzato che, due delle hit più celebri della storia del soul afroamericano, erano di una cantautrice che avevo sempre accostato alla folk song americana "You’ve hot a friend", canzone sempre sua e resa ancora più celebre da James Taylor. Così sono andato alla scoperta del mondo musicale di Carole King, ed il risultato è The King's Subjects, in concerto venerdì 25 marzo presso l’Officina degli esordi a Bari."

I biglietti sono disponibili sul circuito DICE.fm.