OktoberFest, musica birra e menu bavarese

Siete pronti per un'avventura culinaria e culturale attraverso la Baviera, senza lasciare il comfort del pub? Un evento speciale vi porterà in un viaggio sensoriale attraverso la magnifica regione bavarese!

Esperienza Musicale dal Vivo

Nel cuore del pub To Beer, vi attende una straordinaria esperienza musicale dal vivo. Il 20 settembre, i "Good Ole Boys" si esibiranno per voi. Questa band unica, con strumenti come il violino, l'armonica e la chitarra, vi catturerà con il loro calore e colore musicale, regalandovi una serata indimenticabile.

Hofbräuhaus: Birra alla Spina

Per accompagnare la vostra avventura bavarese, ecco la birra più autentica direttamente dalla celebre Hofbräuhaus di Monaco. Durante l'evento, ogni giorno verrà aperta una botte di birra Hofbräuhaus, garantendo che ogni sorso sia fresco e genuino. E non dimenticate la nostra promo speciale: un litro di birra Hofbräuhaus a soli 10€!

Menu Bavarese Autentico

La Baviera è famosa per la sua cucina deliziosa e rustica, e noi abbiamo creato un menu che vi farà assaporare tutte le sue sfumature. Tra le prelibatezze che troverete: Hot Dog, Bratwürste e ovviamente kartoffelsalat e crauti.