Olio e jazz insieme ancora una volta per il secondo appuntamento di “Olive Sonore ‘22”, la rassegna organizzata dal Frantoio D’Orazio per un tuffo nell’eccellenza pugliese.



Venerdì 29 Luglio, a partire dalle 20.00, il connubio perfetto tra olio, buon cibo e musica jazz vi trasporterà ancora una volta a bordo di un viaggio sensoriale che lega emozioni e gusto.



Il programma della seconda serata prevede un approfondimento sul panorama olivicolo in compagnia di Simona Cognoli, assaggiatrice di olio extravergine e vergine di oliva, formatrice e organizzatrice di eventi.

In sottofondo, le note jazz del Sweet Jazz Duo (con la voce di Cristina Lacitignola e Nicolò Fanelli alla chitarra) accompagneranno preziosi momenti di cultura, buon gusto e convivialità.



A deliziare ancora una volta i palati dei nostri ospiti, il delizioso apericena gourmet a cura di Spaccio - Mortadella Jazz con tante bontà tipiche e gustosi prodotti locali. Il tutto ovviamente condito dall’eccellente olio EVO del Frantoio D’Orazio.



L’essenza pugliese vi aspetta presso la SP. 101 Conversano-Putignano, 45 a Conversano (BA).

Acquista il tuo ticket degustazione su https://bit.ly/3aWdzz8



Info e prenotazioni al 392 924 2857 - 393 570 5766