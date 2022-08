Olive sonore 22, a Conversano serate di gusto e jazz

Un’altra sera d’estate all’insegna di note di sapore e di musica. L’Olio del Frantoio D’Orazio si versa ancora una volta a ritmo di jazz sulle prelibatezze pugliesi nel terzo imperdibile appuntamento della rassegna “Olive Sonore ‘22”, il format che coniuga cultura, gastronomia e musica in un fil rouge di amore per la propria terra.



Venerdì 12 Agosto, a partire dalle ore 20.00, lo scenario suggestivo dei trulli D'Orazio, gli assaggi di una Puglia autentica ed il ritmo inconfondibile della musica jazz vi avvolgeranno con un’atmosfera che allieterà ogni senso.

Il programma della terza serata prevede uno stimolante dibattito sul nostro oro verde, l’Olio extra vergine d’oliva, con l’ospite della serata, Elisabetta De Blasi, divulgatrice in ambito sensoriale (food), formatrice, analista sensoriale e food profiler.



In sottofondo, la musica jazz di due grandi talenti come Mario Rosini (voce e pianoforte) e Patty Lomuscio (voce) per cullarvi con magiche note. A seguire, l’atteso momento di degustazione delle migliori specialità pugliesi e squisiti prodotti tipici con l’apericena gourmet a cura di Spaccio - Mortadella Jazz e del Forno Spacciagrani, insieme alla qualità enologica di cantine come A Mano Wine, Agricole Vallone e Michele Biancardi.



La Puglia più vera vi aspetta presso la SP. 101 Conversano-Putignano, 45 a Conversano (BA).

Acquista il tuo ticket degustazione su https://bit.ly/3Q9rh0o



Info e prenotazioni al 392 924 2857 - 393 570 5766