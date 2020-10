''Oltre l’immagine. Percorso di conoscenza, dialogo e scambio culturale tra differenti etnie''

Dopo la pausa obbligata, riprende il suo cammino il percorso culturale e artistico denominato “OLTRE L’IMMAGINE – Nel mondo dell’altro: è anche il mio” sotto la Direzione artistica di Andrea Cramarossa, iniziato nell’Ottobre 2019.

Il progetto si inserisce nella programmazione di eventi della Rete Civica Urbana di Santo Spirito, Catino, San Pio e Torricella del Comune di Bari.

Venerdì 2 Ottobre (alle ore 18.30 presso Villa Artemisia - Corso Umberto I, 57 - quartiere Santo Spirito), sarà dedicato alla presentazione e visione di due documentari di Clarissa Veronico, dell’Associazione culturale Punti Cospicui, e Dario Iurilli, realizzati grazie all’incontro di alcune donne e uomini del popolo migrante a Bari, dal titolo “Corpi migranti – un popolo di donne in viaggio” e “Corpi migranti – un popolo di uomini in viaggio”.

Sarà presente l’autrice. Come i precedenti incontri organizzati per approfondire la conoscenza di Siria, Kenya, Senegal, Costa d’Avorio e Camerun, questo evento è l’occasione per approfondire la conoscenza delle esperienze vissute dai migranti a Bari.

La serata, ad ingresso gratuito, sarà moderata da Andrea Cramarossa e le letture saranno a cura di Federico Gobbi.

La prenotazione è obbligatoria (Cell.: 347 3003359 – info@teatrodellebambole.it).



Il Progetto “OLTRE L’IMMAGINE – Nel mondo dell’altro: è anche il mio” ha come valori intrinseci relativi alla libertà e allo sviluppo sostenibile e solidale della persona, per un auspicabile granire di società emancipatesi dal pregiudizio e in stretta e costante relazione coi virtuosi processi di conoscenza della memoria extra temporale, per ritrovare la radice unica di una genealogia multiforme.



L’incontro si svolgerà presso Villa Artemisia di Santo Spirito e sarà garantito ai partecipanti il rispetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento del COVID19.



Villa Artemisia

Corso Umberto I, 57

BARI, quartiere Santo Spirito.

