A Bari il convegno "Oltre le barriere"

Venerdì 7 giugno 2024 alle ore 17:45, l’Associazione Famiglia Bethel OdV, in collaborazione con Life CHURCH Italia” e joni&friends Italia OdV, organizza il convegno “Oltre le barriere” presso la Casa delle Culture via Barisano da Trani 15 a Bari (Q.re San Paolo).

L’associazione attiva da molti anni nel settore del volontariato e al servizio dei più fragili nella società, mette al centro il tema della disabilità che riguarda ciascuno e che va affrontato anzitutto in ambito culturale. Pur esistendo progetti e istituzioni attivi nell’eliminazione delle barriere architettoniche, rimane necessario agire in ambito culturale e educativo per consentire alle persone con disabilità di avere accesso alla vita comunitaria e alla propria autoaffermazione diventandone parte integrante.

Intervengono:

Sandro Gianneramo, sociologo esperto in orientamento ed analisi dei processi culturali

Martina Zardini, sociologa e presidente di joni&friends Italia OdV

Daniele Tucci, autore del libro “Il Limite Sei Tu”

Michela Sgaramella, coord. Famiglia Bethel OdV e resp. Sportello Disabilità e Oltre

Daniela Altomare, resp. della Cooperativa ZIP.H Bitonto (Ba)

Modera:

Giovanni Caito, presidente Famiglia Bethel OdV



I relatori intendono toccare i punti salienti che riguardano l’approccio alla disabilità, alla cultura e all’ambiente, per un maggiore apporto sia per quanto riguarda un cambio di mentalità sia per quanto riguarda l’umanizzazione stessa della persona. Pertanto, è necessario garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone disabili e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Con il Patrocinio dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV.