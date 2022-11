XIV edizione del Meeting del Volontariato “Oltre. L’inaspettata bellezza della realtà”

Prezzo non disponibile

Conferenze, laboratori, workshop, mostre e spettacoli musicali e teatrali. Il Natale a Bari si tinge con i colori della solidarietà. Il Meeting del Volontariato, l’appuntamento annuale del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv, torna più centrale che mai nella vita del capoluogo pugliese. “Oltre. L’inaspettata bellezza della realtà” è il nome scelto per la quattordicesima edizione della manifestazione, che quest’anno si articolerà tra due location d’eccezione: l’Istituto Salesiani Redentore – nel cuore del quartiere Libertà – e lo spazio Murat, in piazza del Ferrarese. Grande novità di quest’anno il mercatino della solidarietà: i giorni sabato 3 e domenica 4 dicembre, le trenta casette bianche allestite su via Venezia ospiteranno per la prima volta le associazioni del territorio, che potranno così esporre manufatti, gadget e oggetti di artigianato locale, oltre a informare tutte le persone interessate sulle attività svolte.

Dall’1 al 4 dicembre il capoluogo pugliese torna dunque protagonista della Solidarietà e della Gratuità con nomi di calibro nazionale: Gemma Milite Calabresi, vedova del commissario Luigi Calabresi vittima di un attentato durante gli Anni di Piombo, Mario Melazzini, medico specialista in Ematologia generale Clinica e Laboratorio e ricercatore in ambito onco-ematologico, Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista e autore di trasmissioni RAI, Antonia Chiara Scardicchio, professore associato in Pedagogia Generale e Sociale Università degli Studi di Bari, Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada. Al convegno conclusivo del Meeting, “Cosa c’è Oltre la Notizia” parteciperanno i direttori delle principali testate locali.

Ma spazio anche agli spettacoli: dal teatro impegnato di Sara Bevilacqua, che con Meridiani Perduti Teatro porta in scena “La Stanza di Agnese”, ferita ancora aperta dalla strage di via D’Amelio, passando per “Mio fratello rincorre i dinosauri”, adattamento teatrale di Christian Di Domenico e Carlo Turati dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, fino alle risate e alla leggerezza dell’artista barese Renato Ciardo, che chiude il Meeting con il suo personale Show.

Anche il cinema grande protagonista di questa edizione del Meeting del Volontariato: domenica 4 dicembre, alle ore 18:00, sarà proiettato in anteprima assoluta il docufilm sul volontariato “Prima dov’ero”, realizzato dal regista siciliano Mauro Maugeri, vincitore nel 2020 del premio per il miglior cortometraggio all’Italian Film Festival of Minneapolis/St.Paul. Nel 2016, per il suo “A lu cielu chianau”, ha ricevuto una menzione speciale alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il Meeting si articolerà in due fasi: la prima – 1 e 2 dicembre – con i laboratori organizzati dalle associazioni (e non solo) e che si terranno all’interno delle sale dell’Istituto Redentore: dai laboratori di arte e fumetto dei maestri illustratori della Scuola di Fumetto, Illustrazione e Disegno Grafite a quelli sui temi della non-violenza realizzati da Edizioni La Meridiana e curati da Daniele Taurino del direttivo nazionale del Movimento nonviolento. E ancora, dai laboratori di cucina di Ana Estrela, dell’associazione culturale Origens, alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Mastroianni, filosofo, scrittore e social media manager di trasmissioni RAI. Non mancheranno momenti musicali con il cantautore tarantino Daniele Di Maglie e Don Poppa DJ.

La seconda fase poi, 3 e 4 dicembre, si svolgerà in pieno centro cittadino, nella sala Murat con conferenze e spettacoli. Si parte sabato 3 dicembre con l’inaugurazione ufficiale del Meeting, alla presenza del presidente del CSVSN Rosa Franco, del sindaco di Bari Antonio Decaro, dell’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico, del direttore del CSVSN Alessandro Cobianchi e della presidente del comitato scientifico Rosanna Lallone.

“È un onore e un piacere per la nostra Comunità salesiana del Redentore – commenta il direttore dell’Oratorio Salesiano don Giuseppe Russo - poter accogliere un evento così importante e collaborare con una realtà così significativa e attiva come l’ODV San Nicola. La cultura del

Volontariato è asse fondante del Progetto educativo del Redentore, l’attenzione ai ragazzi e ai giovani è la nostra stessa ragione di esistere. Per questo crediamo che il Redentore, per la sua storia e la sua vocazione, sia la casa perfetta per questo splendido Meeting”.

giovedì 1 dicembre

Laboratori

SCUOLA DI FUMETTO E ILLUSTRAZIONE GRAFITE

in collaborazione con Nakama Comics & Manga

ore 09:00/10:50

L’Arte di raccontare a Fumetti

ore 11:00/12:50

Conoscere il mondo Manga

ore 16:00/17:50

I segreti dell’animazione 2D

ore 18:00/19:50

Workshop Cosplay: dal cartamodello all’armatura

EDIZIONI LA MERIDIANA

CI SONO COSE DA FARE … PER ESEMPIO LA PACE

La nonviolenza per i giovani: figure, temi, attualità

a cura di Daniele Taurino, filosofo e attivista per la nonviolenza

ore 09:00/11:00

Aldo Capitini e la nonviolenza attiva

ore 11:00/13:00

Pietro Pinna: la coscienza dice no

ore 17:00/19:00

Malala Yousafzai: l’educazione è più forte delle armi

IL NUOVO FANTARCA a cura di Maria Cavallo e Rosa Ferro

ore 09:00/13:00

Creare storie animate e sconfinate

Laboratori

Cinzia Ponticelli, pedagogista e formatrice

ore 09:00/13:00 ore 16:00/20:00

Equilibri: tecniche di benessere psicofisico

Bistrot Sociale Multietnico di Ethnic Cook

ore 15:30/17:00

“Cucina Mondiale” a cura di Ana Estrela

Associazione culturale Origens

L’ASSOCIAZIONE TOPONOMASTICA FEMMINILE

PRESENTA:

Mostra “Le donne tra Scienza e Conoscenza”

a cura di Giulia Basile

ore 09:00/10:30

Spettacolo “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”

con Christian Di Domenico, regia di Andrea Brunello

Incontro/Laboratorio

Cesare Moreno, presidente associazione Maestri di Strada Onlus

ore 11:00/13:00

Cosa da fare: la felicità. Salute, pace, ecologia contenuti fondanti per l’educazione metropolitana

“LABORATORIO CREATIVO DIAMO VOCE ALLA MUSICA”

ore 17:30

Spettacolo Come un corvo bianco… Chernobyl 1986

Intervento di Marco Modugno, portavoce nazionale Fridays for Future

ore 19:30

DANIELE DI MAGLIE LIVE

venerdì 2 dicembre

Laboratori

SCUOLA DI FUMETTO E ILLUSTRAZIONE GRAFITE

IN COLLABORAZIONE CON NAKAMA COMICS & MANGA

ore 9:00/10:50

Conoscere il mondo Manga

ore 11:00/12:50

I segreti dell’animazione 2D

ore 18:00/19:50

Dal cartamodello all’armatura

ore 16:00/17:50

L’Arte di raccontare a Fumetti

ore 18:00/19:50

Workshop Cosplay: dal cartamodello all’armatura

EDIZIONI LA MERIDIANA

Ci sono cose da fare … per esempio la pace

La nonviolenza per i giovani: figure, temi, attualità

a cura di Daniele Taurino, filosofo e attivista per la nonviolenza

10:00/12:00

BERTHA VON SUTTNER E L’EUROPA COME POTENZA DI PACE

ore 17:00/19:00

ALEXANDER LANGER E L’ECOLOGIA COME SCELTA DI VITA

Laboratori

Roberta Franceschetti, giornalista, esperta di nuovi media e fondatrice del portale Mamamò.it e

Gianluca Battista, social media manager del CSV San Nicola-ODV

ore 09:00/13:00

Crea il tuo podcast. Scrivere, produrre e pubblicare contenuti audio

PRESENTAZIONE LIBRO

ore 18:00

“Esserci”, poesie di Amelia Sgobba

Modera l’incontro l’avvocato Claudia Stimola

Cinzia Ponticelli, pedagogista e formatrice

ore 09:00/13:00

Io & te: comunicazione non verbale, ascolto, empatia

ore 16:00/20:00

“La disciplina del rumore” a cura di Daniele di Maglie

BISTROT SOCIALE MULTIETNICO DI ETHNIC COOK

ore 15:30/17:00

“Cucina Mondiale” a cura di Ana Estrela

Associazione culturale Origens

Incontri

ore 09:00/11:00

Cesare Moreno, presidente dell'Associazione Maestri di Strada Onlus

Laboratorio “Cosa da fare: la felicità”. Significanza giovanile

ore 11:00/13:00

Bruno Mastroianni, filosofo, scrittore e autore tv

“Homo smartphonicus. Come lo smartphone ci ha cambiati e perché può essere una buona notizia”.

Dialoga con l’autore, Paolo Intino componente Comitato Scientifico CSVSN

ore 18:30/20:30

Antonia Chiara Scardicchio, professore associato in Pedagogia Generale e Sociale, Università degli Studi di Bari

Oltre la "sindrome di Alexa".

Il senso della relazione...oltre la reificazione

Animazione esterna a cura di Don Poppa DJ

sabato 3 dicembre

ore 09:30

INAUGURAZIONE UFFICIALE “OLTRE”, XIV EDIZIONE MEETING DEL VOLONTARIATO.

Partecipano

Rosa Franco, presidente CSVSN

Antonio Decaro, sindaco di Bari

Francesca Bottalico, assessora Welfare Comune di Bari

ore 10:00

INAUGURAZIONE MOSTRA “IMMAGINA IL VOLONTARIATO”

Interviene

Gian Marco de Francisco, presidente Scuola Fumetto e illustrazione Disegno Grafite

ore 10:30

CONFERENZA - OLTRE LO SPECCHIO

Il senso della bellezza… oltre il narcisismo quotidiano

Antonia Chiara Scardicchio, professore Associato in Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Bari dialoga con Elvira Zaccagnino, direttrice Edizioni La Meridiana

ore 17:30

INCONTRO – COSA C’È OLTRE IL DOLORE?

Gemma Calabresi Milite dialoga con Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore

Introduce

Guido Boldrin, componente Comitato Scientifico del CSVSN

ore 18:30

Incontro – Cosa c’è oltre il limite?

Mario Melazzini, medico, specialista in ematologia,

Presidente di AriSLA, Fondazione Italiana per la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica

Dialoga con Antonio Iadeluca, presidente Ad curam responsabile del progetto “A casa mi piace di più” per le cure palliative pediatriche

Martina Abaterusso, atleta di Paratriathlon

Rosa Ferro, direttrice artistica de Il Nuovo Fantarca, responsabile Film for kids at Hospital – Cinema in ospedale

Introduce

Rosanna Lallone, presidente Comitato Scientifico CSVSN

ore 20:30

PRODUZIONI MERIDIANI PERDUTI TEATRO

PRESENTA lo spettacolo La Stanza di Agnese

di e con Sara Bevilacqua

domenica 4 dicembre

ore 09:00/13:00

Cosa c’è oltre le nuvole?

Fortunadovesei

Spettacolo di narrazione e burattini

Da una storia popolare armena

con Valentina Vecchio e Eliana Losciale

ore 17:00 Santa Messa

ore 18:00

Anteprima proiezione docufilm “Prima dov’ero”

Interviene il regista Mauro Maugeri

ore 19:30

Dibattitto – Cosa c‘è oltre la notizia?

Introduce Alessandro Cobianchi, direttore CSVSN

Intervengono:

Oscar Iarussi, direttore La Gazzetta del Mezzogiorno

Mimmo Castellaneta, caporedattore La Repubblica Bari

Annamaria Ferretti, direttora Edicola del Sud

Michele Pennetti, caporedattore Corriere del Mezzogiorno

modera Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia

ore 20:30

Renato Ciardo

PRESENTA:

Renato Ciardo Show

Muraglia di Bari- Via Venezia

sabato 3 dicembre domenica 4 dicembre

30 CASETTE DEL VOLONTARIATO