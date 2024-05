Claudio Baglioni è tra gli artisti che può dire per davvero di aver segnato la storia della musica leggera nel nostro Paese. E lo ha fatto con canzoni diventate manifesto di almeno tre diverse generazioni. Non solo. Baglioni è entrato a far parte del linguaggio e della cultura italiani. E a lui è dedicato il concerto di pop-sinfonico che vede protagonisti l’Orchestra Ico Suoni del Sud diretta da Mario Longo, il cantante Gerry Ruotolo e l’attore Cristian Levantaci, impegnati a ripercorre tra ricordi e melodie la storia del cantautore che meglio di ogni altro ha saputo esprimere il sentimento dell’amore con brani di successo tra i più duraturi nella storia della canzone d’autore, a partire da «Questo piccolo grande amore», il singolo estratto dall’omonimo album del 1972 con il quale Baglioni esplose definitivamente sulla scena musicale italiana, per poi affermarsi con una sensibilità musicale sempre più matura e articolata. E, in effetti, se ci sono canzoni che restano appiccicate addosso facendo da sfondo alla propria esistenza, diventandone il bastone, orientando le persone come una bussola, queste sono le canzoni di Claudio Baglioni. Perché è raro trovare un neo papà che non si sia rispecchiato in «Avrai», così come tante fanciulle in fiore avranno sospirato sulle note e le parole di «Questo piccolo grande amore», mentre i cuori infranti avranno rimestato i grumi della sofferenza con «Mille giorni di te di me», gli speranzosi viaggiatori respirato gioia con «Strada facendo» e gli uomini impegnati davanti ai tormenti della vita avranno trovato assonanze in «Uomini persi». Perché Baglioni è questo: un mago della canzone che ha regalato uno specchio a ogni ascoltatore. Un’artista che ha offerto punti di vista distaccati, ma coinvolti, su amore, sogni, viaggi e ricordi, che ha fotografato squarci di umanità lieta e lacerata, accompagnando ogni nuova storia con la sua musica. Per cui lo spettacolo «Omaggio a Claudio Baglioni: storie e canzoni» si propone come un viaggio tra i successi del popolare cantautore capitolino attraverso la storia e le immagini della Roma anni Settanta. Una metropoli pasoliniana e periferica, per usare un ossimoro, che spinge il giovane Baglioni a non restare invisibile e a diventare nel giro di pochi anni uno dei punti di riferimento della musica italiana d’autore. A interpretare le sue canzoni il foggiano Jerry Ruotolo, musicista polistrumentista e grande appassionato di Baglioni capace di esprimere, con un personalissimo punto di vista, la musicalità di un protagonista unico della canzone italiana d’autore. Gli arrangiamenti originali, scritti per l’occasione da Mario Longo, restituiscono al pubblico l’emozione di una musica senza tempo dentro uno spettacolo che è un concentrato di emozioni, colori e suggestioni, il tutto impreziosito da contributi video e narrazioni originali ideate da Cristian Levantaci.

Omaggio a CLAUDIO BAGLIONI: storie e canzoni

ORCHESTRA ICO SUONI DEL SUD

GERRY RUOTOLO voce - MARIO LONGO direttore

CRISTIAN LEVANTACI testi e voce narrante