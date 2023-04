Omaggio a Colette - Rien sans la douleur

Il 22 aprile 2023, alle ore 18:00, presso la Libreria Quintiliano di Bari (Via Arcidiacono Giovanni, 9), si terrà l’incontro Colette - Rien sans la douleur, in occasione del centenario della nascita della scrittrice francese: 1873-2023. Colette, pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette nasce a Saint-Sauveur-en-Puisaye, in Borgogna, il 28 gennaio 1873. Scrittrice, attrice, performer, visionaria, Colette, con la sua originale idea di sfida ai cliché, conquista la società dell’epoca e anche la nostra. Durante l’incontro, attraverso una presentazione multimediale e sensoriale, Mariella Soldo presenterà al pubblico una Colette meno conosciuta, quasi misteriosa, grazie a un lungo lavoro di ricerca bibliografica. La presentazione sarà intervallata da letture in italiano, a cura della teatrante Barbara De Palma, e da letture in francese a cura della stessa presentatrice, per riscoprire la musicalità originale della scrittura dell’autrice. Mariella Soldo ha conseguito un dottorato di ricerca in letteratura francese nel 2015. Attualmente è docente di lingua e cultura francese presso gli istituti secondari di primo grado. Scrive di cultura sul blog Taccuino Nomade e si occupa di scrittura drammaturgica e di teatro. Barbara De Palma è teatrante. Ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali. Si occupa di letture poetiche e di laboratori teatrali. Evento organizzato in collaborazione con la Libreria Quintiliano di Bari e con Taccuino Nomade.