Lo spettacolo “Gabriella, garofano e cannella” con Raymond Vargas all’auditorium Vallisa

Mercoledì 27 dicembre all’auditorium Vallisa di Bari, l'associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, all’interno della rassegna del festival “Ya Salam”, proporrà lo spettacolo musicale “Gabriella, garofano e cannella”, omaggio a Cuba e ai suoi suoni, con Raymond Vargas Reina, Raul Frometa e Juan Miquel Queipo.

Cuba è la patria dei ritmi caraibici, nella quale le note di mambo, rumba, salsa, jazz afro latino e cha-cha-cha, risuonano in ogni via e in ogni angolo non sono soltanto come espressione artistica, ma proprio come compagne di vita quotidiana, spesso accompagnate da balli ritmati e vitali. Questo modo di concepire la quotidianità ha contribuito a creare il patrimonio musicale e quindi anche quello culturale dell’isola: un misto inestricabile di influenze spagnole, africane, francesi, nord-americane e indigene, che si è combinato in ritmi inconfondibili.

Tale lavoro vede impegnati Raymond Vargas Reina alle tastiere e al sax, Raul Frometa alla chitarra e Juan Miquel Queipo in voce e alle percussioni. Sono tre talentuosi musicisti uniti dalla missione di diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati dalla musica Afrocubana. L’essenza sonora del concerto è una potente combinazione d’intensa energia e precisione, che affascina il pubblico e lo cattura in un incantesimo musicale fino all’ultima nota, nel pieno rispetto della ricca storia di questa forma d’arte.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo del Comune di Bari - assessorato alle Culture e della Regione Puglia.

Auditorium Vallisa – Strada Vallisa, 11 – Bari

Infoline: 3711929045

Ingresso: 20:30