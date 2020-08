Omaggio a Ennio Morricone

Direttore - Giacomo Lasaracina Presenta - Francesca Amatulli Con la partecipazione di Studio Danza di Rossella Bianco e Marialisa Daprile **Ingresso Libero con obbligo di mascherina fino ad esaurimento posti a partire dalle ore 20.00** Giacomo Lasaracina fin da bambino ha seguito le orme tramandate dal nonno e dal padre sulla via della musica. Dal 1997 ho intrapreso gli studi al Conservatorio di Bari studiando Clarinetto e Pianoforte conseguendo la licenza in teoria e solfeggio. Ho seguito presso il Conservatorio di Musica di Monopoli il corso di organo liturgico e sono al secondo anno del Corso indetto dall'ufficio liturgico nazionale della CEI per conseguire il titolo di Animatore Musicale della Liturgia collaborando con tante Parrocchie della nostra diocesi. Dal 1998 a Noci ho fatto parte di tanti complessi bandistici più rinomati della nostra tradizione e diretti dai più prestigiosi maestri. *Attualmente Lasaracina è Vice Maestro e Resp. Artistico della Grande Orchestra di Fiati "G. Puccini" Città di Noci diretta dal M° Dominga Damato e sono Responsabile Artistico e Direttore della Banda Cittadina "S. Cecilia-G. Sgobba" di Noci che quest'anno per la ripartenza omaggerà con un concerto il Grande Maestro Morricone da poco scomparso.