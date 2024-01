11 Gennaio 2024

25 Anni dalla scomparsa di #FabrizioDeAndré

Lo ricorderemo come sempre con un concerto evento nella nostra città, presso l'Auditorium del Liceo "G. Salvemini" a Bari.

Posti a sedere non numerati - Ingresso € 15 + d.p.

Info: 329.7926720

Biglietti online cliccando sul link qui in basso