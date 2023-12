Omaggio a Pino Daniele a Palazzo Pesce

Venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 21.00, Palazzo Pesce presenta l’ “Omaggio a Pino Daniele” insieme alla voce di Savio Vurchio e alla chitarra di Pino Mazzarano.



Le note dei capolavori dell’indimenticato cantautore napoletano accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso non solo i suoi classici brani napoletani ma anche il fascino stordente e irresistibile della città partenopea.



Tutto affidato alla interpretazione appassionata di Savio Vurchio, musicista con esperienze nell’ambito blues, soul, rock e latino, una carriera eclettica che lo porta nel 1995 sul palco della trasmissione “Re per una notte” aggiudicandosi il premio della critica, e collaborazioni del calibro di Mark Murphy, Roy Paci, Tullio De Piscopo e Piero Pelù, e di Pino Mazzarano, diploma in Chitarra classica e di Musica Jazz al Conservatorio Rota di Monopoli, formazione internazionale in giro per il mondo con maestri tra cui Roberto Ottaviano, Gianluigi Trovesi e Paolo Fresu e una attività concertistica costellata di collaborazioni come Patty Pravo, Enrico Rava, Sara Jane Morris e Tim Berne.



Un appuntamento da non perdere per rivivere i suoni, le storie e le atmosfere rarefatte di Pino Daniele e di tutta Napoli.