A Casamassima una serata omaggio ai cantautori italiani

Venerdì 31 maggio, all’Altor di Casamassima (Ba), diretto artisticamente da Claudia Posa, sarà proposta una cena spettacolo durante la quale si terrà “Musica d’autore dal vivo”, esibizione musicale della SQuadraccia, formazione composta da Tony Quadrello in voce e alla chitarra acustica, Leo Torres al piano, Beppe Sequestro al basso e Felix Di Turi alla batteria, che suoneranno i brani dei più celebri cantautori italiani.

Nel locale realizzato dal celebre architetto Aldo Rossi, primo italiano a vincere il Premio Pritzker nel 1990, risuoneranno grandi successi italiani. Il concerto sarà un viaggio emotivo ludico e intrigante di musica e parole nel raffinato e variegato cantautorato italiano. Da Lucio Dalla con “Chissà se lo sai” a Samuele Bersani e i suoi “Giudizi universali”, passando per il repertorio di artisti come Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Vinicio Capossela, Fabio Concato, Alessandro Mannarino e molti altri.

Durante la serata non mancheranno inoltre alcuni lavori di Tony Quadrello, come ad esempio la sua “Assassina barese”, inno al piatto della cucina del capoluogo pugliese divenuto un simbolo della cultura locale famoso in tutto il mondo, e le canzoni di “Citte citte a fa la iose”, progetto nato con il desiderio di promuovere, attraverso la musica, la cultura barese sul territorio e nelle nuove generazioni.

Altor – Piazza L. Vanvitelli c/o Barialto – Casamassima (Ba)

Info e prenotazioni: 3279884607

Inizio spettacolo: 21:00