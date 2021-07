Nel Museo Archeologico di Santa Scolastica l'incontro per ricordare l’artista Chiara Fumai 

Giovedì 15 luglio 2021, alle ore 20, presso il Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari (via Venezia, n. 73), si svolgerà un incontro per ricordare l’artista Chiara Fumai presentando i contenuti della retrospettiva al Centro d’Art Contemporain Genève e al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. In occasione dell’incontro, coordinato dalla giornalista e critica d’arte Antonella Marino, al pubblico sarà offerta una anteprima del catalogo in italiano della mostra.

Parteciperanno all’incontro: Antonio Decaro, sindaco di Bari, Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio- Regione Puglia e Francesca Pietroforte, consigliere delegato alla Cultura- ICO-Biblioteca –Musei della Città metropolitana di Bari.

Interverranno, Andrea Bellini, alla guida del Centro d’Art Contemporain Genève, Cristana Perrella, direttrice del Centro per l’arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Sara De Chiara, curatrice bibliografia del catalogo, Valerio Mannucci, co-fondatore e direttore di NERO edizioni, Pietro Marino, storico e critico d’arte, Eleonora Magnifico, cantautrice che eseguirà alcuni dei suoi brani più noti.

Chiara Fumai, brillante artista contemporanea, scomparsa a soli 39 anni nel 2017, viene celebrata con due mostre in Italia al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci diretto da Cristiana Perrella, e a Ginevra al CAC Centro d’Arte Contemporanea di Ginevra diretto da Andrea Bellini.

Le mostre fanno parte di un ampio progetto partito da Bari nel 2020 che mette insieme diverse istituzioni europee con lo scopo di proporre il lavoro dell’artista e trasmetterlo a un pubblico sempre più ampio; dopo Prato e Ginevra la mostra si sposterà a Bruxelles e Madrid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...