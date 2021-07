Omaggio a Ettore Scola con la rassegna "Quattro Giornate particolari" all'Arena 4 Palme

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ettore Scola, il grande maestro del cinema italiano autore di capolavori entrati nella storia della settima arte, sarà il protagonista della rassegna "Quattro Giornate Particolari", che si terrà da lunedì 5 luglio alle ore 20.30 negli spazi all'aperto dell'Arena 4 Palme, all'interno del Multicinema Galleria di Bari (ingresso libero a partire dalle 19,45). Realizzata dall’associazione Utòpia 2100, in collaborazione col Multicinema Galleria e l’associazione Pool, la rassegna presenterà film visti moltissime volte del grande regista, ma che, ad ogni visione, riservano sorprese e motivi di riflessione. Oltre che interesse e divertimento. La particolarità di queste quattro giornate consiste nel fatto che i film saranno “presentati”, e in un certo senso, introdotti, da personalità che ne daranno una preziosa lettura, riservata non solo al film ma alle sue ambientazioni, ai personaggi, al contesto storico. Parteciperanno alla rassegna Gianrico Carofiglio, Michele Laforgia, Oscar Iarussi e Luciano Canfora, che verranno "interrogati" da Enzo Augusto, ideatore della rassegna.

Si partirà dunque lunedì 5 luglio con Gianrico Carofiglio e la proiezione di “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?”, che vede un Nino Manfredi strepitoso in una delle sue memorabili interpretazioni. Il programma prosegue poi il 12 luglio con Michele Laforgia e “La più bella serata della mia vita”, film tratto da un racconto di Dürrenmatt, in tema con la sua attività professionale. Il 19 luglio sarà la volta di Oscar Iarussi con “Che strano chiamarsi Federico”, film documentario sull’amico e collega Federico Fellini, sul quale proprio Iarussi ha di recente pubblicato un interessante libro dal titolo "Amarcord Fellini. L'alfabeto di Federico". Infine, il 26 luglio, Luciano Canfora introdurrà il mitico “Una giornata particolare”, che ha definito uno dei migliori saggi sul fascismo.





PROGRAMMA

Inizio serata: 20.30

Lunedì 5 Luglio

RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?

introduce Gianrico Carofiglio

Lunedì 12 Luglio

LA PIÚ BELLA SERATA DELLA MIA VITA

Introduce Michele Laforgia



Lunedì 19 Luglio

CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO

Introduce Oscar Iarussi



Lunedì 26 Luglio

UNA GIORNATA PARTICOLARE

introduce Luciano Canfora



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...