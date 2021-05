A Triggiano lo spettacolo musicale “Omaggio a Frank Sinatra” di Umberto Giarletti

Domenica 16 maggio al Palazzo Rubino Art Cafè di Triggiano (Ba) si torna a proporre spettacoli dal vivo, con un doppio appuntamento musicale alle 13:30 e alle 19, un omaggio a Frank Sinatra di Umberto Giarletti, accompagnato da Paolo Luiso al piano, Luigi Catella al basso e Lorenzo Cellamare alla batteria.

Lo spettacolo rientra in un cartellone di appuntamenti, “Maggiarte” che si susseguirà nel corso del mese, sempre di domenica, con spettacoli musicali e teatrali. Le formule proposte saranno due. Nella prima, a pranzo, ci sarà la possibilità di mangiare e di assistere al concerto, all’aperto, In Piazza Cavour, concessa dal Comune di Triggiano. Nella seconda, alle 19, sarà proposta solo la performance del gruppo capitano da Giarletti all’interno di Palazzo Rubino, in uno spazio contingentato e nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

Da “Love”, passando per “Stranger in the Night”, a “Night and Day”, da “Cheeck to cheeck a “New York New York”, fino ad arrivare a “My Way”, Umberto Giarletti che vanta collaborazioni con grandi artisti di fama internazionale come , quali Luca Colombo, Maurizio Dei Lazzaretti, Beppe Vessicchio, Roberto Gallinelli, storico bassista di Laura Pausini e Cheryl Porter, cantante soul americana, voce della colonna sonora de “Il re Leone”, emozionerà il pubblico con la sua voce dal timbro caldo e profondo, ripercorrendo attraverso la musica la vita del mitico Frank.

Palazzo Rubino Art Cafè – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 13:30 – 19:00

