A Molfetta l'omaggio alla figura di Alessandro Leogrande

Il ricordo di un intellettuale sempre al fianco degli ‘ultimi’, tra ghetti di migranti, campagne e frontiere, inaugura la Stagione teatrale 2023.24 ‘Bagliori’ alla Cittadella degli artisti di Molfetta, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. È dedicato alla figura di Alessandro Leogrande lo spettacolo Alessandro. Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande, coproduzione Teatro Koreja | Ura Teatro con la regia di Fabrizio Saccomanno, in scena domenica 12 novembre alle ore 19.

Sul palcoscenico Fabrizio Saccomanno, Giorgia Cocozza, Emanuela Pisicchio, Mariarosaria Ponzetta, Andjelka Vulic per il racconto di un giovane che sceglie di tenere gli occhi aperti sulla realtà che lo circonda, di dedicare la propria vita a donare luce a quello che rimane oscuro e nascosto nei luoghi più terribili, d’impegnarsi a smontare gli stereotipi e le frasi fatte con cui allontaniamo da noi i drammi che percorrono il nostro presente, di stare sempre e comunque dalla parte degli “Ultimi”. Fabrizio Saccomanno firma lo spettacolo insieme a Gianluigi Gherzi, con la cura del progetto e consulenza artistica Salvatore Tramacere, eredità del pensiero di uno fra i più sensibili, lucidi e coraggiosi interpreti delle complessità e delle contraddizioni in cui la nostra società si dibatte.

Ad aprire la serata sarà l’intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Molfetta, Giacomo Rossiello.

La Stagione ‘Bagliori’ della Cittadella degli artisti è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.

