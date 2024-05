Al Piccinni speciale omaggio al giornalista e scrittore tarantino Alessandro Leogrande nel giorno del suo compleanno

Uno speciale appuntamento fuori stagione per ricordare Alessandro Leogrande nel giorno del suo compleanno. Lunedì 20 maggio, alle ore 19.30, nel Teatro comunale “Piccinni”, nell’ambito della stagione del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, andrà in scena uno spettacolo omaggio allo scrittore e giornalista tarantino, prematuramente scomparso nel 2017.

Sul palco “Alessandro - Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande”, una produzione di Teatro Koreja in coproduzione con Ura Teatro, per la regia di Fabrizio Saccomanno, con Fabrizio Saccomanno, Barbara Petti, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta, Andjelka Vulic.

“Alessandro”, definito “Spettacolo dell’anno 2023” dal Krapp’s Last Post, è il racconto della vita, delle imprese, delle opere di un intellettuale straordinario. Alessandro è Taranto. Alessandro è viaggio nei ghetti dei migranti, persi nelle campagne. È viaggio infaticabile nei luoghi delle frontiere e dei muri. Alessandro è meraviglia di fronte a un quadro. È pratica altissima di una “pietas” dello sguardo. Alessandro è un compagno di viaggio in questi tempi difficili, una fonte inesauribile d’ispirazione. Alessandro è teatro pulsante, dove memoria, presente e utopia non sopportano mai, come in tutta la sua opera, di essere separati.

Biglietti a partire da 5 € disponibili online al link https://bit.ly/3WnSaEn, in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro Piccinni dal mercoledì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20.

Per informazioni: https://www. teatropubblicopugliese.it/ comuni-rassegne/alessandro-3/