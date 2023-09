Al Teatro Radar omaggio a Lucio Dalla con lo spettacolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”

Con lo spettacolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”, dedicato a Lucio Dalla, si apre domenica 1° ottobre alle 18.30, eccezionalmente al teatro Radar di Monopoli, il primo appuntamento della Stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Mariella intitolata Utopia, organizzata da Ubuntu non solo teatro aps ets in collaborazione con Apad onlus e la Biottega benefit con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Monopoli.

A dare lustro sul palcoscenico al grande cantautore bolognese tra i più innovativi e versatili della canzone italiana saranno Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca in un concerto acustico in cui porteranno in scena le sue canzoni più famose intervallate da interessanti disquisizioni sul compositore tanto amato da pubblico e critica.

Qui le canzoni di Dalla arrivano sotto forma di racconto, come se fosse un film, come se fossero storie cucite a mano dalla musica: canzoni cantate e recitate, riflessioni sulla musica, aneddoti sulla sua vita artistica e di tanti colleghi che formano il frastagliato arcipelago della canzone d'autore italiana, si dipanano nello spettacolo in un clima di leggerezza e ironia, in cui non manca il coinvolgimento del pubblico. Dalla è stato così importante anche perché è stato l’artista che, insieme a Roberto Vecchioni, ha riflettuto di più sulla “forma canzone” e sulla sua funzione semiotica e comunicativa.

“Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature”, dichiarò al Corriere della Sera nel 2002. Proprio da qui è nata l’idea di unire la forma canzone con la parola, con l’arte di teatralizzarla. Per quanto riguarda il titolo dello spettacolo va sottolineato che i tre protagonisti l’hanno ideato e scritto durante i mesi della pandemia, per esorcizzare la paura, per sentirsi uniti anche a distanza.

Sasà Calabrese

Cantante e autore, musicista, polistrumentista. Essenzialmente autodidatta, ha progressivamente integrato la crescita teorica e strumentale venendo a contatto con molteplici figure di rilievo del mondo jazzistico, partecipando a vari stage, seminari e master class. Collabora attualmente con Anna Mazzamauro, suonando ed arrangiando insieme con i Màs en Tango le musiche composte da Amedeo Minghi.

Daniele Moraca

Musicista e cantautore di lungo corso, docente e ricercatore. Nell’antica tradizione dei cantastorie, dei trovatori e dei più moderni cantautori, le sue canzoni raccontano delle emozioni e delle tensioni che accompagnano il viaggio di un uomo. La sua attività musicale inizia negli anni ottanta e fino ad oggi il suo percorso artistico lo ha caratterizzato per l’impegno e per la passione della popular music.

Dario De Luca

Regista, autore e attore nel 1992 fonda con Saverio La Ruina la compagnia Scena Verticale e dirige dal 1999 Primavera dei Teatri, festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea. Nel 2012 è fondatore e frontman della Omissis Mini Orchestra (Premio Musica contro le mafie 2012 con Il male minore).

Per l’evento ‘Aspettiamo senza avere paura, domani’, per cui si ringrazia il Conservatorio di Musica Nino Rota di Monopoli per la concessione del teatro, sarà presente la Mondadori bookstore della cittadina barese con una selezione di testi legati al tema dello spettacolo.

Il prossimo appuntamento della stagione del teatro Mariella è venerdì 3 novembre con lo spettacolo ‘La luce intorno’ interpretato da Micaela Casalboni.

Biglietti e campagna abbonamenti

www.apuliaticket.it/ubuntu

Info:

Associazione Ubuntu non solo teatro aps

associazioneculturale.ubuntu@ gmail.com ?tel. 339/4695481

botteghino ? Mondadori Bookstore

Corso Umberto I, 60 - Monopoli - Info: 080 817 3398 - da Lun a Sab 9.00-13.00 / 17.00-21.00 - Dom 10.00-13.00 / 18.00-21.00

Botteghino ? La Biottega benefit

Via Cavalieri di Malta, 94 - Putignano - Info: 0804059157 - da Lun a Sab 8.30-13.00/17.00-20.30