Omaggio al Maestro Mario Liguori con lo Storico Gran Concerto Bandistico Municipale di Acquaviva

Sabato 21 agosto, dalle ore 21,00 in Piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti per il Festival CUORE DI BANDA si terrà lo Storico Gran Concerto Bandistico Municipale di Acquaviva, diretta dal Maestro Filippo Carretta con un Invito all’Opera con un Omaggio al Maestro Mario Liguori. Saranno inoltre presenti famigliari e musicisti che hanno collaborato con lui che ci racconteranno la sua aneddoti e testimonianze della sua vita e del suo ruolo nella banda.

Mario Liguori, nato a Salerno il 22 novembre 1934, si diplomò presso l'Istituto Musicale «Umberto I» di Salerno. Giunse ad Acquaviva nel corso della stagione artistica 1955. fece parte della Banda diretta da Misasi come solista di flicorno tenore fino al 1962. Nel 1982, sostenuto da un gruppo di amatori, presentò il complesso bandistico «Don Cesare Franco» di Acquaviva delle Fonti. Durante il periodo della sua direzione, durata fino alla sua morte il 4 settembre 1998, vinse numerose targhe, premi e riconoscimenti.

PRENOTAZIONE TICKET POSTO A SEDERE OBBLIGATORIO E GREEN PASS A CUORE DI BANDA

In base alle nuove disposizioni di legge, dal 6 agosto è necessaria la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) per accedere a qualsiasi evento. Per assistere a tutti gli eventi di Cuore di Banda sarà obbligatorio prenotare il ticket di ingresso gratuito dedicato, esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in digitale o su carta, unitamente ad un documento d’identità.

Non si accettano altre certificazioni diverse dal Green Pass.

Non è possibile far entrare chi ne fosse sprovvisto o che abbia solo il ticket d’accesso.

Sono esenti i bambini fino a 12 anni.

La manifestazione si inserisce nell’ambito della ricerca musicale legata al rapporto tra tradizione musicale bandistica e musica popolare sviluppata dal progetto CUORE DI BANDA, e fa parte di una serie di 46 eventi che riguardano il rapporto fra le città e le loro tradizioni musicali e che nei tre Comuni coinvolti nel progetto, vedranno esibizioni dal vivo e concerti sino alla fine di settembre 2021.