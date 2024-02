Omaggio a Mina e al grande regista Antonello Falqui a Bari e ad Acquaviva delle Fonti

AncheCinema presenta lo spettacolo musicale “Non gioco più | Pandimiglio canta Mina”, con Donatella Pandimiglio&band. Lo spettacolo è in programma venerdì 23 febbraio alle ore 20.30 al Teatro AncheCinema di Bari, inserito nella stagione 2023/2024 del teatro barese e sabato 24 febbraio alle 20.30 al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, inserito nella stagione 2023/2024 promossa da AncheCinema in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti.

In occasione dei settant’anni della televisione italiana, un omaggio a Mina e al grande regista Antonello Falqui.

Donatella Pandimiglio è considerata la più bella voce del teatro italiano. Testimone di un passato elegante e indimenticabile, è una delle interpreti più versatili, capace di far rivivere gli anni magici del varietà, vestendo i panni di una vera diva. Ha collaborato per anni con il premio Oscar Nicola Piovani e con Gigi Proietti.

Non gioco più, il suo nuovo spettacolo musicale, rievoca il mitico mondo del varietà televisivo italiano, il grande regista Antonello Falqui, considerato inventore di quel mondo e rende omaggio alla più straordinaria voce femminile italiana: Mina. In scena con lei una band composta da quattro musicisti che hanno collaborato con i più grandi nomi della musica internazionale. Nello spettacolo ci sarà anche un contributo video del noto attore Stefano Fresi.

La Pandimiglio presenterà in questo spettacolo la sua versione di un bellissimo brano del cantautore Bungaro e si divertirà a “giocare” con il repertorio intramontabile della Tigre di Cremona:

la sentiremo passare dai brani legati alle sigle indimenticabili di Studio Uno (varietà televisivo che è stato tra i più importanti programmi d'intrattenimento della storia della Rai) come “Sabato Notte” fino all’omaggio a Lucio Battisti in uno straordinario medley per arrivare a brani più recenti come “Volami nel Cuore” e al bellissimo “Fino a domani” tratto dall’album 2023 "Ti amo come un pazzo".

La band:

- al sax Simone Salza

(da Michael Bublè, Michael Bolton, George Benson a Fiorella Mannoia, Mariella Nava, Max Gazzè)

- al basso e contrabbasso Francesco Puglisi

(da Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Danilo Rea a Chet Baker, S.J. Morrison, Mia Martini, Laura Pausini, Lucio Dalla)

- il maestro Paolo Iurich, pianista e tastierista

(da lunghissimi anni in trasmissioni RAI – Domenica In/ Festival Sanremo ai grandi del pop come Albano, Minghi, Ruggeri fino a Tito Gomez)

- alla batteria il giovane Amedeo Rizzacasa, versatile dal jazz al pop al musical.

venerdì 23 febbraio 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

Biglietti qui: bit.ly/CANTAMINA

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema.

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552

Parcheggi a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

Info Teatro AncheCinema: disponibili 36 posti per carrozzine con visuale centrale dello spettacolo. Il teatro dispone di un ingresso in struttura e in sala privo di barriere architettoniche e di parcheggio dedicato (accessibile da Corso Italia 138).

sabato 24 febbraio | ore 20.30

Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani”

Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA)

Biglietti online qui: bit.ly/MINAa

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro Luciani.

Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 16.00 nei giorni in cui è programmato un evento.