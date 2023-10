A Corato omaggio a Nico Cirasola

Prezzo non disponibile

Sarà un omaggio al talento visionario e al cinema unico del regista di origine pugliese Nico Cirasola, scomparso pochi mesi or sono, ad aprire il programma di questo nuovo fine settimana di “Verso Sud”, il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca.

In una serata dal titolo “Cinepanzerotto”, a partire dalle 18.30 in piazza Abazia a Corato, la poetica e la vita artistica e politica del regista verranno ricordate con la proiezione di un film e di un documentario e con una conversazione tra Totò Onnis, Aldo Patruno e Laura Marchetti. Nell’occasione verrà rilanciata la proposta di intitolazione a Nico Cirasola di una strada di Corato.

Nella serata verranno preparati e distribuiti dei panzerotti. L’ingresso è gratuito.

Programma:

Ore 18.30, Piazza Abazia Corato (BA)

CINEPANZEROTTO – Omaggio a Nico Cirasola

Proiezione di “Il mio nome è Nico Cirasola”, documentario, regia di Giovanni Piperno (1998).

A seguire conversazione con

Totò Onnis – attore, protagonista dei film di Nico Cirasola;

Aldo Patruno – Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia;

Laura Marchetti – docente universitaria, autrice, operatrice culturale.

Proiezione di “Odore di pioggia”, film, regia di Nico Cirasola (1989).

Informazioni al numero 3884643132.

Qui su facebook: https://www.facebook.com/ VersoSudEcosistemaCulturale

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.