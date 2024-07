Nelle Grotte di Castellana un’esperienza unica per i visitatori amanti del bel canto con un omaggio a Giacomo Puccini

Sarà musica immersa in un'armonia millenaria, saranno note e voci che serviranno a ricordare uno degli autori punto di riferimento per il bel canto in Italia, uno dei più significativi operisti di tutti i tempi.

Nelle Grotte di Castellana i prossimi venerdì 5 e sabato 6 luglio si ricorderà Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte. Dalle 20.00 alle 22.00 (in piccoli gruppi il cui ultimo accesso è previsto alle 21.30) “SottoSuono – Armonia in Grotta” porterà nel cuore del sito carsico, musicisti e cantanti selezionati dal maestro Domenico Di Leo, pianista e docente di Musica da camera al Conservatorio Nino Rota di Monopoli. Si esibiranno, sotto la direzione artistica di Giuseppe Savino, in un repertorio scelto per l'occasione dalle arie più celebri composte dal Maestro.

Non semplici esibizioni, ma performances che arriveranno direttamente all’anima dei visitatori grazie alle onde sonore che percorreranno i corridoi testimoni di secoli di storia. Due soprani, tre musicisti e un attore, che renderanno unica l’esperienza vissuta tra le concrezioni carsiche.

Le arie sono tratte da La Bohème opera in quattro quadri su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, da Madama Butterfly sempre su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, definita “tragedia giapponese” e dedicata alla Regina Elena all'epoca sovrana consorte d'Italia, da Gianni Schicchi opera comica su libretto di Giovacchino Forzano, da Turandot opera in 3 atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, e da Tosca opera in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica rappresentata per la prima volta a Roma, nel Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900.

Marcella Diviggiano (soprano) laureata in Lettere Classiche, ha conseguito il Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello in Canto Lirico al Conservatorio Nino Rota di Monopoli sotto la guida di Maria Pia Piscitelli. Laureanda nel Biennio di Musica Vocale da Camera nella classe di Nico Sette, ha tenuto recital solistici, con orchestra, formazioni cameristiche. Ha interpretato ruoli in opere di Wolfgang Amadeus Mozart e Nino Rota.

Francesca Gangi (soprano) si è avvicinata alla musica giovanissima, studiando pianoforte, violoncello e canto. Al Conservatorio Nino Rota di Monopoli. frequenta il Biennio Superiore in Canto lirico con la guida di Carmela Apollonio e studia Musica da Camera con Leila Shirvani. Ha frequentato masterclass con maestri di fama internazionale, partecipato a concerti e registrazioni discografiche.

Piergianni Gemmati (attore) si avvicina al teatro in adolescenza muovendo le prime esperienze in ambito amatoriale. Dal 2015 fa parte della Compagnia "Amici Nostri" di Castellana Grotte, con la quale matura esperienze in tutta Italia riscuotendo numerosi riconoscimenti. Dal 2018 ha maturato anche esperienze in ambito pubblicitario come modello e attore per spot e riviste nazionali.

Davide Abbinante (sassofono) si è diplomato in sassofono al Conservatorio “N. Piccini” di Bari sotto la guida del Maestro Rossano Emili e successivamente si è specializzato con il maestro Paolo De Benedetto. Insegnante di sassofono presso istituzioni scolastiche private e pubbliche, collabora con diverse formazioni musicali del territorio. È fondatore e direttore della Banda Musicale di Triggiano (Ba).

Gregorio Caforio (clarinetto) dopo essersi formato nella classe di Clarinetto di Angelo Clemente e aver conseguito nel 2023 il Diploma Accademico Biennale in Clarinetto, frequenta il Biennio Accademico in Musica d’insieme e da camera, nelle classi dei Maestri Domenico Di Leo (Musica da camera) e Nicola Giuliani (Musica d’insieme per strumenti a fiato). Segue i corsi del M° Calogero Palermo, primo clarinetto del Concertgebouw di Amsterdam. Si è esibito come solista, primo clarinetto e in diverse formazioni da camera.

Marcello Cardone (basso tuba) diplomato al Conservatorio Nino Rota (Monopoli) nel 2016, nel 2018 si è laureato con il massimo dei voti, lode e menzione d’encomio con la guida di Federico Bruschi del Teatro San Carlo di Napoli. Si è perfezionato con illustri maestri, anche a Weimar (Germania) e Salisburgo (Austria). Collabora con importanti orchestre sinfoniche e teatri d’opera e tiene concerti come solista e in formazioni da camera.

Viktor Nedvyha (fisarmonica) nato a Lozova, in Ucraina orientale, ha iniziato a studiare fisarmonica all'età di sei anni e sin da giovanissimo ha iniziato a vincere concorsi regionali e internazionali in Ucraina, Russia e Bielorussia. Dal 2022 è in Italia, al Conservatorio Nino Rota nel Biennio Superiore, sotto la guida di Saria Convertino, Segue le lezioni di Musica da camera di Domenico Di Leo. È vincitore di premi in Italia e all’estero, tra cui il prestigioso Trofeo Mondiale di Fisarmonica.

Le informazioni sulle prenotazioni e sui biglietti, sono reperibili all’indirizzo https://www.grottedicastellana.it/sottosuono-armonie-in-grotta/