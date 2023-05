Al Museo Civico di Bari "oMaggio a S. Nicola"

Prezzo non disponibile

Giovedì 25 maggio al Museo Civico di Bari dalle ore 10 si terrà "Omaggio a S. Nicola", manifestazione promossa dalla Commissione Culture del Comune di Bari, in cui saranno esposte in esclusiva antiche e preziose ampolle per la Sacra Manna oltre a opere d'arte ispirate al Santo patrono di Bari.

Vista la limitatezza dei posti (75 sedute in totale) è necessaria la prenotazione a info@teatroabeliano.com

Sabato 10 giugno alle ore 11:00 presso il colonnato del Palazzo della Provincia di Bari (lungomare Nazario Sauro 27) si terrà la conferenza stampa di inaugurazione della Mostra artistica del disegnatore e pittore Saverio Violante, esposizione che si protrarrà fino al 17 giugno quando confluirà alle ore 17:30 con l'evento "Versi alla Luna", appuntamento primaverile ideato e organizzato da Vito Signorile e il Gruppo Abeliano con il dott. Giuseppe Cascella presidente della Commissione Culture del Comune di Bari in collaborazione con le associazioni cittadine riunite nel progetto "oMaggio a Bari".

"Versi alla Luna" quest'anno consterà di una prima parte (sempre presso il Colonnato del palazzo della Provincia) di poesie e componimenti musicali preventivamente selezionati, e di una seconda parte al tramonto partendo dal Teatro Margherita per raggiungere, in una sorta di "passeggiata collettiva", la piazza del Buon Consiglio vicino S. Scolastica nel cuore della città vecchia, dove si concluderà con una grande spettacolazione finale sul palco appositamente allestito. Durante l'itinerario sarà possibile ammirare le numerose edicole votive del borgo antico, da anni poste proprio con "Versi alla Luna" all'attenzione pubblica per la loro valorizzazione e tutela.