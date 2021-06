Ad Adelfia l'omaggio a Frank Sinatra di Umberto Giarletti

Giovedì 24 giugno al 4 Chiacchiere concept food di Adelfia (Ba) lo staff del Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano, proporrà l’omaggio a Frank Sinatra di Umberto Giarletti, cantante barese dal timbro vocale caldo e profondo.

Umberto Giarletti vanta collaborazioni con grandi artisti di fama internazionale come , quali Luca Colombo, Maurizio Dei Lazzaretti, Beppe Vessicchio, Roberto Gallinelli, storico bassista di Laura Pausini e Cheryl Porter, cantante soul americana, voce della colonna sonora de “Il re Leone”. Con lei in veste di docente, nel 2019 ha partecipato al Roma Voice Studio, un corso per cantanti e insegnanti. Lo studio è una sua costante, infatti fin da giovanissimo si è impegnato nell’apprendimento di pianoforte e del canto, arrivando nel 2016 ad aprire la prima scuola di musica di Triggiano (Ba). A seguito dell’esperienza con la Porter, sempre con lei nel 2019, ha avuto modo anche di esibirsi nel programma “E adesso c’è Catteland” in onda su Sky Uno, condotto da Alessandro Cattelan. Dallo scorso anno, invece, Giarletti è impegnato in vari progetti musicali che spaziano dallo swing al pop, accompagnato dalla sua band, formata dal maestro Domenico Balducci, docente di pianoforte al Conservatorio di Bari, Gese Marsico alla batteria e da Gianni Ladisa al sax.

In questo omaggio, che si terrà all’interno di un suggestivo agrumeto, immersi nella natura e in una serata all’insegna del panzerotto, il cantante sarà accompagnato da Paolo Luiso al piano e Lorenzo Cellamare alla batteria. Partendo dai primi brani di Sinatra, come “Love”, passando per “Stranger in the Night”, a “Night and Day”, da “Cheeck to cheeck a “New York New York”, fino ad arrivare a “My Way”, Giarletti proporrà un’esibizione nella quale farà ascoltare il percorso musicale del grande coroner.

4 chiacchiere concept food – via Vittorio Veneto 32 – Adelfia (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 21:00

