A Bari con 'Sulla musica (al) femminile: una biblioteca da inventare'

Si terrà venerdì 15 marzo in collaborazione con la Teca del Mediterraneo - Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, via G. Gentile 52, Bari, che accoglierà l'evento nella propria sede - il penultimo appuntamento della nona edizione del progetto di ricerca artistica “L'ombra illuminata. Donne nella musica” dedicato al contributo femminile alla creazione e alle attività musicali, a cura di Angela Annese e Orietta Caianiello.

L'incontro proporrà una riflessione a più voci sul panorama degli studi sulla presenza femminile nella musica, in particolare in Italia, e vedrà la partecipazione di Bianca Maria Antolini, direttrice editoriale della Società Editrice di Musicologia nel cui catalogo figura la collana "Voci di musiciste" e Maria Grazia Melucci, docente bibliotecaria del Conservatorio "Piccinni" presso la quale è sorta ed è in implementazione la collezione tematica "Fem", a colloquio con Fiorella Sassanelli, docente del Conservatorio "Piccinni".



per quartetto di clarinetti, di(Domenico Michele Cetera, Antonio Carbonara, Gianvito Guagnano, Antonella Pinto, clarinetti), e Mansueto Tribute, "double helix" per due violini, di Augusta Read Thomas (Nicoletta Leone e Francesco Riccardi, violini).Ingresso libero