Open day Apulia retrocomputing

L’Apulia Retrocomputing è un’Organizzazione di Volontariato che, a partire dall’ottobre del 2012, svolge attività di recupero e salvaguardia dell’informatica e dell’elettronica storica.



Ha lo scopo di recuperare, restaurare, preservare, condividere e divulgare conoscenze e materiale inerente la Storia dell’Informatica e dell’Elettronica, promuovere ed organizzare l’apertura di un “Museo Pugliese dell’Informatica e dell’Elettronica”.



L’Organizzazione è lieta di organizzare il primo Open Day del 2023. La sede di Via Brigata e Divisione Bari n.1/13 (nei pressi della Chiesa del Redentore) dalle 9 del mattino sino alle 20 di domenica 23 aprile 2023 sarà aperta per accogliere docenti che vogliano organizzare visite guidate per i propri studenti, agli stessi studenti, agli appassionati di storia dell'informatica e del videogioco, ai semplici curiosi.

TEMA DELL’ESPOSIZIONE: “L’Interfaccia Grafica Utente (GUI)“.

Programma degli interventi

Ore 11.30 – “I videogiochi testuali” a cura di Guido Càuli

Ore 17.00 – “Come l’industria tecnologica ha rimosso il ruolo delle donne dalla storia dell’informatica” a cura del Prof. Pierpaolo Basile del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari.



L’INGRESSO E’ GRATUITO.