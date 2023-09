Open day cittadella mediterranea della scienza di Bari - un'evento di divulgazione scientifica dedicato a famiglie, studenti, professori e curiosi

La Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari apre le proprie porte ai visitatori domenica 1 Ottobre 2023 con un Open Day dedicato a famiglie, studenti, professori e chiunque voglia avere una panoramica di cosa la Cittadella offre ai propri ospiti e come in essa vengono esposti i temi scientifici proposti. La partecipazione all’evento è garantita previa prenotazione ad uno dei seguenti numeri 368 982310 - 335 7054126 - 347 8824610, in cui bisogna specificare se si intende partecipare al turno della mattina o al turno del pomeriggio.



Per chi non ci conoscesse, la Cittadella è uno science center barese che ha come obiettivo la diffusione del sapere scientifico, specialmente tra le nuove generazioni, e la consapevolizzazione sulle applicazioni che la scienza ha in ambito tecnologico ed industriale. Il nostro modus operandi si differenzia dai sistemi di insegnamento tradizionali per la presenza di una importante componente pratica e laboratoriale che stimola lo studente, o visitatore, a domandarsi i perché di ciascun fenomeno osservato e a formulare le proprie ipotesi a riguardo.



Lo scopo di questo evento è quello di avvicinare quante più persone possibili al mondo della scienza, presentando le attività didattiche che nel corso dell'anno la Cittadella svolge. La prima parte dell’evento, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle 10:30, consisterà in una presentazione generale della struttura e dell’offerta formativa da essa proposta per l’anno scolastico 2023-2024. Particolare attenzione sarà data in questa sede ai percorsi precedentemente inattivi che ora, grazie al lavoro del personale della Cittadella, sono stati riattivati ed aggiornati, alla rilevanza che i percorsi presenti possono avere nei confronti dei programmi didattici delle scuole, al metodo sperimentale adottato ed infine alle applicazioni tecnologiche ed industriali dei temi scientifici proposti.



Dalle 10:30 alle 11:00 (per il turno della mattina, e dalle 15:30 alle 16:00 per il turno del pomeriggio) vi sarà uno spazio dedicato all’accoglienza dei visitatori che siano unicamente interessati a vedere i percorsi e non la presentazione iniziale. Tra le 11:00 e le 13:00 circa (per il turno della mattina, e tra le 16:00 e le 18:00 per il turno del pomeriggio) ci sarà il vero e proprio tour dei percorsi della Cittadella. Tra mattina e pomeriggio saranno presentati dieci degli oltre venti percorsi attualmente attivi presso la Cittadella. Ciascuna presentazione dei percorsi durerà all’incirca venti minuti e sarà prevalentemente incentrata sulla breve descrizione dei contenuti del percorso in questione, sull’esposizione degli esperimenti cardine e sull’evidenziazione collegamenti presenti tra i contenuti del percorso e le loro applicazioni in ambito tecnologico ed industriale.



L'evento sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di due associazioni studentesche che operano nel Politecnico di Bari e nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: il comitato locare di Bari dell'Associazione Italiana Studenti di Fisica (https://www.instagram.com/aisfbari/?hl=it) e la web radio Radio Frequenza Libera (https://www.frequenzalibera.it/). Le due associazioni esporranno le proprie attività e daranno ai visitatori la possibilità di condividere idee ed opinioni che saranno poi eventualmente condivise in un episodio podcast su Spotify. Per ulteriori informazioni sull'evento, vi consigliamo di consultare la pagina https://www.cittadellamediterraneascienza.it/eventi2023.html .