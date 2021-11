Open day dedicato al restauro del minicomputer systime s300

Orario non disponibile

L'Apulia Retrocomputing si apre alla cittadinanza con un "open day" (apertura continuativa della sede a soci e non soci) domenica 21 novembre a partire dalle ore 11 fino alle ore 22 durante il quale verranno eseguite operazioni di restauro del rarissimo minicomputer Systime S300, proveniente direttamente dalla metà degli anni ottanta: "Sei invitato a partecipare presso la nostra sede per conoscere le attività dell'associazione e condividere assieme una parte della nostra giornata all'insegna della passione per la storia dell'informatica e del videogioco".