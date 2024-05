Scuola di formazione per dj, l’open day dell’associazione culturale ApuliArt

Giovedì 30 maggio, alle 18, negli spazi di BP Lab a Bari si terrà l’open day dell’associazione culturale ApuliArt, durante il quale sarà presentata la scuola di formazione per dj e producers con cinque docenti referenziati, esperti professionisti del settore.

In generale, l’associazione è impegnata nel creare un polo-contenitore socio culturale, nel quale sviluppare varie attività che avranno come protagonista l’arte, lo spettacolo e la musica. Tra queste, in partenariato con la dj school di Goody Music, storico punto di riferimento della Capitale per addetti ai lavori e appassionati di musica, ci sarà l’ApuliArt dj school. Questa ha l’intento di formare i disc jockey del domani, offrendo anche ai tanti appassionati e curiosi la possibilità di avvicinarsi al settore. Docenti del corso saranno cinque rinomati dj e producer pugliesi. Ci sarà Pasquale 33, già direttore artistico di RadioBari, nonché dj che ha fatto la storia del clubbing barese; Marco Iacobone attuale produttore, resident di importanti club pugliesi quali Jubilee, Cellar Club , Renoir, Summer System e altri ancora; Tommaso Piscitelli, in arte Tomy, dj con un percorso ultraventennale sia in Italia che all’estero; Giuclaudio Candelora in arte GiùCla esperto dj e producer che tra i vari progetti ha remixato, con i Tojura, la sigla della discoteca Rainbow Club, tra i primi locali da ballo sorti a Bari sul finire degli anni ’70; Beppe Giannone aka Lajoya dj che negli ultimi anni si è esibito nei locali baresi più frequentati dai giovani.

La prima parte del corso prevederà un inserimento che avrà inizio già dal 3 giugno, dalle 17 alle 21 dal lunedì al mercoledì. Durante il periodo formativo si terranno anche diverse masterclass con ospiti d’eccezione e saranno organizzati eventi di vario genere che vedranno protagonisti gli stessi studenti insieme ad artisti locali, nazionali e internazionali. Al termine di questo percorso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato ufficiale Anpad, l’Associazione nazionale produttori, autori e dj, mentre gli studenti più valevoli potranno sostenere una prova pratica finale che si svolgerà a Roma.

Bp Lab – Via Ottavio Serena 35 - Bari

Info: 3296560241

Inizio Open Day: 18.00