Open talk - presenta il tuo progetto fotografico

L'Open Talk è una opportunità per gli autori emergenti di presentare un progetto fotografico personale davanti al pubblico de “il Mercoledì Fotografico in Biblioteca”.



E’ un format sperimentale dell'edizione 2024 che si ispira all’open mic ampiamente utilizzato nel mondo delle band musicali.



L’intento è offrire uno spazio pubblico in cui gli autori emergenti del territorio abbiano la possibilità di far conoscere il loro lavoro e testarlo con un pubblico ormai formato e sensibile alla fotografia.



L'Open Talk è gratuita a tema libero.

Ogni autore può partecipare con un singolo progetto composto di minimo 20 fotografie

DEADLINE: 30 aprile 2024



Per consultare il regolamento completo: https://shorturl.at/krFI3