Laboratori, lezioni, gite e miniclub con l'Open Village, a Capurso un fitto cartellone di attività dedicate ai più piccoli

Si inaugura il 1 luglio l’Open Village Estate, lo spazio tutto dedicato ai bambini e alle loro famiglie all’interno del cartellone estivo di Capurso. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio per tutto il mese di luglio, un ricco programma di laboratori, lezioni di sport e miniclub coinvolgerà, in modo del tutto gratuito, i 200 bambini e ragazzi iscritti.

Ed ecco che grazie all’Open Village i bambini potranno partecipare a giochi all’aria aperta in Piazza Gramsci, prendere parte a una band musicale o a una squadra di pallavolo o di basket. E poi lezioni di scacchi, laboratori di arte, pizza, pane e taralli, cinema, teatro e luminarie pugliesi. Non mancheranno i momenti rivolti alla dimensione sociale e civica. Il tutto sarà possibile grazie all’impegno del Comune di Capurso e alla dedizione di associazioni, enti e palestre del territorio: Civitas Mariae (capofila del progetto), Dynamic Lab, Progetto Pleiadi, Arth – Laboratorio delle Arti, Bio Ambra New Age, Azione Cattolica, Acli “L. Bissola”, Polisportiva Orsa Capurso, Academiv, Galleria della Danza, Utle “Re del tempo”, Bears Rugby Capurso, Albatros, Giorgia e i Gabbiani, Maschere e Tamburi, New Generation Capursello, AssComCrea - Associazione dei commercianti.

Assieme ad EcotourPuglia, infine, i ragazzi potranno divertirsi in gite fuori porta della durata di un giorno a Torre Canne, Ginosa Marine e Altamura.

Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA OPEN VILLAGE CAPURSO ESTATE 2024

LE MATTINE DI OPEN VILLAGE

Tutti i lunedì dal 1 al 22 luglio - Piazza Gramsci

Ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9:30 - Large club: The Band. Laboratorio Musicale a cura di Luca Molla.

Ore 10:00 - Lezioni di Danza. A cura dell'associazione Dynamic Lab.

Tutti i martedì dal 2 luglio al 23 luglio - Piazza Gramsci

Ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9.30 - Small Club: Sonorizzazione di una storia a cura di Luca Molla.

Ore 9.30 - Bimbi speciali: Lavoriamo sulle abilità sociali a cura di Progetto Pleiadi.

Ore 10:00 - Lezioni di Danza a cura di Academiv.

Tutti i martedì dal 2 luglio al 23 luglio – Parco Sandro Pertini

Ore 9.30 - Lezioni di Volley a cura della Polisportiva Orsa Capurso.

Tutti i mercoledì dal 3 al 24 luglio - Piazza Gramsci

Ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9.30 - Lezioni di Danza a cura di Galleria della Danza.

Tutti i giovedì dal 4 al 25 luglio - Piazza Gramsci

ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi a cura di Civitas Mariae.

Ore 9.30 - Bimbi speciali: Lavoriamo sulle abilità sociali. A cura di Progetto Pleiadi.

Tutti i venerdì dal 5 al 26 luglio - In viaggio con Ecotour Puglia:

5 e 12 luglio - Piscina Blu Serena Village - Torre Canne

19 luglio - Pineta Regina – Ginosa Marina

26 luglio - Masseria Chinunno - Altamura

I POMERIGGI DI OPEN VILLAGE

Tutti i lunedì dal 1 al 22 luglio

Ore 18:00 - Large Club: Decoriamo il centro storico - Edicole sacre. A cura di Arth – Laboratorio delle Arti. Piazza Gramsci

Ore 18:30 - Small & Large Club: Lezione di rugby. A cura dell'associazione Bears. Campo Peppino Impastato

Tutti i martedì dal 2 luglio al 23 luglio

Ore 17:00 - Small & Large Club: Lezione di scacchi. A cura di Utle Re del Tempo. Piazza Gramsci.

Ore 17:30 - Small & Large Club: Lezioni di Basket. A cura della Polisportiva Orsa Capurso. Parco Sandro Pertini.

Ore 18:00 – Small Club: Tu chiamale se vuoi … Emozioni. A cura di Progetto Pleiadi. Piazza Gramsci.

Ore 18:00 - Large Club: Improvvisazione cinematografica. A cura di Arth - Laboratorio delle Arti. Piazza Gramsci.

Tutti i mercoledì dal 3 al 24 luglio

ore 17:00 - Small & Large Club: Uncinetto e non solo. A cura di Acli “L. Bissola”. Piazza Gramsci.

Ore 17:30 - Large Club: Body Painting. A cura di Arth – Laboratorio delle Arti. Piazza Gramsci.

ore 17:30 - Small & Large Club: Reporter della Memoria. A cura di Azione Cattolica. Centro sociale anziani.

Ore 17:30 – Small & Large Club: Atletica leggera. A cura di Bio Ambra New Age. Stadio dell'Amicizia.

Tutti i giovedì dal 4 al 25 luglio

Ore 17:00 – Small & Large Club: Lezione di calcio. A cura dell'associazione New Generation Capursello. Stadio dell'Amicizia.

Ore 17:00 – Large Club: Progetto di sicurezza urbana. A cura di Giorgia e i Gabbiani. Biblioteca Comunale D’Addosio.

Ore 18:00 - Large Club: Laboratorio Palloncini aerostatici. A cura di Civitas Mariae. Piazza Gramsci.

Tutti i venerdì dal 5 al 26 luglio

Pomeriggio “Galattico” a cura di Civitas Mariae.

Ore 17.30 - Large Club: laboratorio di costruzione dello Spazio Ragazzi. SaperSpace via Cellamare, 15/A.

ATTIVITÀ EXTRA-VILLLAGE

Mini Club (dai 3 ai 5 anni)

dal lunedì al venerdì ore 18:00, a cura di Civitas Mariae. Piazza Gramsci.

Mama’s Club

Martedì ore 7:30 - Fitness in via Ognissanti a cura di Dynamic Lab.

Mercoledì ore 19:00 - Fitness al Parco Pertini a cura di Galleria della danza.

Giovedì ore 10:00 - Danza cuore a cuore per mamme con bambini da 3 a 36 mesi A cura di Academiv. Piazza Gramsci

Work Village

Giorni da programmare:

Laboratorio delle Luminarie Pugliesi

Laboratorio della Pizza

Laboratorio del pane e dei taralli

A cura di Civitas Mariae.