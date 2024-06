Serata di musica e divertimento a Oppure Land

Oppure Land: Il Tuo Venerdì Serale in Giardino! Venerdì sera ti aspettiamo a OPPURE MASSERIA per una serata imperdibile tra musica, buon cibo e american bar!

Dalle 20:00 il giardino si trasformerà in un'oasi di divertimento con:

DJ SET di Silvio Sisto, con una selezione musicale che ci riporterà agli indimenticabili anni '80 e '90 della musica italiana.

LINE UP con Silvano Traetta e Vito Il Monaco.

VOICE di Daniele Colacicco da Radio Norba.

Cosa troverai a OPPURE LAND:

American bar con birra, cocktail e molto altro.

Street food di @oppuremasseria_polignano che include delizie come panzerotti, panino con la salsiccia, gelato e tanto altro.



Biglietti:



Online: €13,00 (con €10,00 di consumazione inclusa) – Risparmia tempo ed evita la coda!

Al botteghino: €15,00 (con €10,00 di consumazione inclusa).



Non perdere l'occasione di vivere un venerdì sera diverso, all'insegna del divertimento, del buon cibo e della musica sotto le stelle. Preparati a un'esperienza unica e prenota subito il tuo biglietto per OPPURE LAND