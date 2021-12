Ad Altamura lo spettacolo "Oratorio di Natale" di Renato Ciardo

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) - Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Prima della pausa per il periodo delle feste, nell'ambito della stagione 2021-2022 "Rinascimento" il Teatro Mercadante di Altamura presenta due spettacoli, per le rassegne "Mettiamoci in Prosa" e "Metamorphosis".

RASSEGNA DI PROSA - "Se devi dire una bugia dilla grossa"

Domenica 19 dicembre, spettacoli ore 17.30 - ore 21.00

Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini presentano:

"SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA"

di Ray Cooney

Palace Hotel, Roma. La coppia De Mitri, interpretata da Antonio Catania e Paola Quattrini, sono alle prese di una noiosa e apatica vita coniugale. La moglie desidera che suo marito le presti piu? attenzioni e che rimanga con lei, ma l'Onorevole Dimitri rifiuta dicendo di essere impegnato al Viminale. In realta? si tratta di una bugia poiche? il politico, proprio in quello stesso hotel, escogita un incontro con l'affascinante Susanna Rolandi, segretaria della FAO. Per combinare l'appuntamento De Mitri coinvolgera? il suo fedele e rocambolesco segretario Mario Girini. Dopo una serie di gag ed equivoci, la moglie e il marito scopriranno la dura verita?? Riprendere un cavallo di battaglia di Johnny Dorelli dopo 30 anni e? come avere in mano una cambiale sicurissima. Per festeggiare i cento anni dalla nascita di Pietro Garinei, Ramazzotti ha deciso di rimetterlo in scena con la scenografia girevole che rappresenta l’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda.

Con la partecipazione di Paola Barale e Nini Salerno

con: Marco Cavallaro, Alessandro D'Ambrosi, Cristina Fondi, Sara Adami, Ilaria Canalini.

Regia originale Pietro Garinei - nuova messa in scena Luigi Russo

Scene originali Terry Parsons - riprese da Marco Pupin - costumi Silvia Morucci - disegno luci Giuseppe

Filipponio - direzione tecnica Stefano Orsini - organizzazione generale Giulio Corrente

Produzione Ginevra Media Production

RASSEGNA METAMORPHOSIS - Oratorio di Natale

Martedì 21 Dicembre alle ore 21.00, per la rassegna "METAMORPHOSIS", il Teatro Mercadante presenta lo spettacolo "Oratorio di Natale" di Renato Ciardo.

L'attore pugliese interpreterà le pagine più suggestive della letteratura natalizia internazionale e popolare. Non mancheranno intermezzi comici alla sua maniera.

I cori, l’orchestra e i solisti proporranno un mix di brani di ogni genere musicale accomunati dallo spirito della festa che, oltre ai significati religiosi, è festa di pace, di armonia, di buoni sentimenti e di accoglienza.

Per la parte musicale e orchestrale, sul palcoscenico ci saranno Badria Razem e Francesco Milillo (voci); l'orchestra del teatro diretta da Alfredo Stillo; il coro di voci giovanissime "I cantori del Teatro Mercadante" diretto da Antonella Nuzzi; il coro "Ensemble Florilegium Vocis" diretto da Sabino Manzo.

Ideazione dello spettacolo e arrangiamenti a cura di Vincenzo Cipriani.

Un’occasione speciale per augurarsi Buon Natale.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) - Biglietti in vendita online su Vivaticket.