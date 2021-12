Orchestra Fisarmoniké nell'lAuditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari Niccolò Piccinni

Grande attesa per il debutto dell’Orchestra Fisarmoniké a Bari. Si tratta della prima orchestra di fisarmoniche costituita in Puglia dal Maestro Francesco Palazzo nell’ambito delle attività del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, promosse dal Conservatorio Statale di Musica Niccolò Piccinni di Bari.

Una grande sfida i cui protagonisti saranno musicisti di età e studi differenti uniti dalla grande passione per questo strumento e dalla voglia di condividere un ambizioso progetto comune.

Sarà solo l’inizio di una lunga avventura insieme fortemente voluta dal Maestro Palazzo, durante la quale tutti lavoreranno per portare il progetto dell’orchestra sempre più in alto promuovendo lo studio e la conoscenza della fisarmonica.

L’evento, che si inserisce tra le manifestazioni del Bari Accordion Festival 2021, è previsto per il 20 dicembre alle ore 18.30 presso l’Auditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari Niccolò Piccinni.

Sul palco dell’auditorium verranno proposte musiche di J.S. Bach, C. Saint-Saens, E. Nazareth, I. Battiston, P. Marquina Narro, G. Rossini, J. Pachebel e A. Khachaturian.



Apertura porte alle 17.30