Nella Chiesa di San Carlo Borromeo a Bari il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana

Lunedì 25 ottobre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Carlo Borromeo a Bari (Via Colonnello de Cristoforis, 7) si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Simone Valeri, direttore di Orchestra e Coro tra i più apprezzati a livello italiano con più di 800 concerti effettuati in tutta Europa, Russia, Messico, Australia e America, e con la partecipazione del sassofonista Francesco Loiacono.

In programma l’esecuzione di musiche di Gabriel Faurè (Pavane in fa diesis op. 50), Alexander Glazunov (Concerto per sassofono in mi bemolle maggiore op. 109), François Borne (Fantasia brillante per flauto e orchestra su temi della Carmen di Bizet) e Ludwig Van Beethoven (Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.

