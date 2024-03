A Bari e Corato con l’Orchestra sinfonica della Città

Venerdì 8 marzo, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione con i Conservatori di Musica pugliesi. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il programma è strutturato secondo un’architettura che prevede quattro melodie, quattro linee contrappuntistiche, sempre coerenti, declinate nelle prime sei produzioni della stagione: in apertura l’esecuzione di un brano inedito di Niccolò Piccinni, Ouverture da L’Origille, con la revisione a cura dell’ICO; seguirà il Doppio Concerto in Do Maggiore KV 299 per flauto, arpa e orchestra che vedrà la partecipazione delle soliste Ester Di Cosmo, flautista, e Giulia Moraca, arpista, fra le giovanissime vincitrici del concorso promosso dalla Città metropolitana di Bari diretto agli studenti dei cinque Conversatori pugliesi; sarà, poi, la volta di un brano contemporaneo “Preludio ai riti del fuoco” commissionato dall’ICO al compositore pugliese Francesco Vitucci nell’ambito del ciclo Di genti e di mari – Bari, storie di millenaria accoglienza, dedicato al culto nicolaiano e all’accoglienza.

Il concerto si chiude con l’esecuzione della Sinfonia n.98 in Sib Maggiore di Franz Joseph Haydn, composta nel 1792 durante il primo soggiorno londinese del compositore.

A dirigere l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana il maestro polacco Jan Mi?osz Zarzycki, direttore della Witold Lutos?awski Chamber Philharmonic di ?om?a e professore presso l’Università di Musica Fryderyk Chopin di Varsavia.

Il concerto sarà replicato sabato 9 marzo, alle ore 20.30, nel Teatro Comunale di Corato (Ingresso libero).