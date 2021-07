A Putignano la grande musica dell'Orchestra sinfonica metropolitanta di Bari

L’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari fa tappa a Putignano. Sabato 24 luglio protagonista sarà la grande musica di una delle orchestre sinfoniche più importanti del territorio metropolitano. Appuntamento, alle ore 21:00 in piazza Principe di Piemonte, con il concerto “Canta (e ridi)…che ti passa!” dedicato alla memoria di Giovanni Guarino, con la direzione del Maestro Michele Cellaro. In programma musiche di Piazzolla, Kramer, Ranzato, Modugno, Kern, Cetonze. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti consentiti dalle norme Covid.

Gli appuntamenti del weekend nella cittadina putignanese non finiscono qui. Sempre sabato 24 luglio, alle ore 18:00 l’anfiteatro Schubert ospiterà Tutina e il cervo, spettacolo di teatro e danza della compagnia QuaLiBò per bambini dai 2 ai 5 anni. L’evento fa parte del cartellone di Artes Festival – Le ali della cultura, a cura di Artes Punto di Svolta.

Sabato 24 e domenica 25 luglio il chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano accoglierà la rassegna culturale "...e quindi uscimmo a riveder le stelle" - Dialoghi sulla modernità dell'opera dantesca a cura dell’associazione Labor Limae. Un omaggio a Dante Alighieri e alla sua "Divina Commedia", per celebrare i 700 anni dalla scomparsa del "sommo poeta", un momento di riflessione e di condivisione sulla modernità dell'opera dantesca. Ogni serata prevederà la lettura di brani della “Divina Commedia”, brevi interviste al fine di attualizzare l’opera dantesca, concerto a cura di "Ensamble Concentus". Ingresso libero, posti limitati con prenotazione obbligatoria: laborlimaeassociazione@gmail. com – tel. 340 4792701 / 329 6274174. Al Museo Civico “Romanazzi Carducci” dalle 17:00 alle 21:00 sarà possibile invece visitare la mostra Piano/Doux: esposizione del progetto grafico di Vera Granger per le illustrazioni del libro di poemi di Marina Cvetaeva, con illustrazioni originali di Elisabetta Sbiroli, a cura di Artes Punto di Svolta.

Domenica 25 luglio inizia Rosso di sera, la rassegna al tramonto per riscoprire la magia dei live show, a cura di Coopera. Appuntamento a Barsento Paradise (strada vicinale Barsento, Noci) con il live di Lorenzo Kruger, Lavvocato e RAIS. Info co_opera_cooperativa@hotmail. com – tel. 388 9789658. Alle cantine Colavecchio in scena la prima di “Lisistrata” di Aristofane per la regia di Antonio Minelli. Spettacolo inserito nella rassegna teatrale “Sere d’Estate”, a cura dell’associazione culturale teatrale “I Commedianti”. Info e biglietti: tel. 338 8802160 – 328 4817943.

Tutti i giorni è visitabile “Racconti di Carta – In cammino con Dante”, la mostra itinerante e interattiva dedicata al Sommo Poeta e alla Divina Commedia. 12 installazione di cartapesta realizzate dagli artigiani putignanesi tra i vicoli e gli slarghi del centro storico. Fino al 30 settembre, ingresso gratuito.