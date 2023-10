Nuovo appuntamento al Teatro Piccinni con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica di Bari dedicati a Brahms

Venerdì 13 ottobre, ore 20:30, nel Teatro Piccinni di Bari, prosegue il ciclo di concerti dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati alla quattro Sinfonie di Johannes Brahms. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado. Prevendita su piattaforma TicketOne.it).

Per il secondo concerto del ciclo è in programma l’esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73 composta da Johannes Brahms nell'estate del 1877 durante una visita alle Alpi austriache. La gestazione di quest’opera è sorprendentemente breve se paragonata ai 15 anni impiegati dal compositore per ultimare la sua Prima Sinfonia. La Seconda Sinfonia esplora un terreno completamente nuovo rispetto alla Prima. Essa è caratterizzata da gioiosità e quiete, da una semplicità quasi pastorale, e infonde un senso di pace; questa sinfonia si fa notare per la bellezza dei temi, per la forza dei contrasti, per l'unità dell'insieme garantita dall'abilità contrappuntistica che Brahms mostra spesso nei suoi lavori. Fu eseguita in pubblico per la prima volta il 30 dicembre 1877, al Musikverein di Vienna, sotto la direzione di Hans Richter.

Il concerto è diretto dal maestro polacco Jan Milosz Zarzychi.

L’Orchestra sinfonica metropolitana eseguirà anche Leonora, ouverture n.3 op.72 di Ludwig van Beethoven e il brano De arte venandi cum avibus, dal trattato di falconeria di Federico II di Svevia. Un’esecuzione in prima assoluta commissionata dall’ICO Bari al compositore Nicola Colabianchi.