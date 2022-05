Orgia di Pierpaolo Pasolini, lezione spettacolo con Irene Gianeselli e Luigi Mezzanotte

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21.00 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce le luci si accendono su “Orgia. Sai cosa vuol dire vivere un sogno?” insieme a Irene Gianeselli e Luigi Mezzanotte.



Una lezione spettacolo in Puglia, prodotta dalla Compagnia dei Felici Molti, Bottega PPP, che indaga l’omonima opera di Pier Paolo Pasolini nel centenario dalla sua nascita. Una rappresentazione teatrale di inquietante attualità in cui gli attori in scena sono due, chiusi in una stanza, in una situazione che somiglia ai confinamenti del nostro tempo e che mette in gioco l’ambiguità, la complicità tra due esseri complementari, la rottura dello schema che li imprigiona.



A dar voce e corpo ai due protagonisti ci saranno Luigi Mezzanotte, attore teatrale e televisivo con una carriera fatta di collaborazioni del calibro di Carmelo Bene, Pier Paolo Pasolini, Maurizio Nichetti e i fratelli Taviani, che racconta “avevo 25 anni quando Pasolini mi diresse al Teatro Stabile di Torino in Orgia … nel 1968 Orgia era un testo davvero difficile, quasi impossibile: oggi mi pare che sia stato una delle grandi intuizioni di Pasolini e vorrei lavorarci tornando sull’idea di teatro come rito culturale e sull’idea di dibattito tra pubblico e attori” e Irene Gianeselli, diploma in Pianoforte principale al Conservatorio di Bari, laurea di II livello in Scienze dello Spettacolo e della produzione multimediale e attualmente dottoranda in Scienze delle Relazioni Umane all’Università di Bari, attrice e doppiatrice diplomata alla Voice Art Dubbing, regista e drammaturga della Compagnia dei Felici Molti, membro del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani e prolifica scrittrice vincitrice del XIX Premio Fabrizio De André per la Poesia e quattro volte semifinalista al Premio Campiello Giovani.