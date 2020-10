Al Galleria di Bari la proiezione in lingua originale di 'Unhinged - Il giorno sbagliato'

Giovedì 8 ottobre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) "Original Version", la rassegna settimanale di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il titolo programmato è «Unhinged - Il giorno sbagliato», di Derrick Borte, con Russell Crowe e Caren Pistorius. Una giovane madre, Rachel Hunter, impegnata in una difficile causa di divorzio, viene a contatto con un automobilista psicopatico (Tom Cooper, che ha appena commesso un atroce delitto), nel traffico di New Orleans. La lite, durante la coda a un semaforo, si trasforma in un crescendo di violenza e tensione, in un horror quotidiano sconvolgente.