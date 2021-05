'Orillas y abismos', a Palazzo Pesce la grande musica d’autore del Sud America tra Novecento e contemporaneità

13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Venerdì 13 agosto 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce si fa spettatore dell’incontro fra la voce e il contrabbasso di Elisabetta Pasquale alias Orelle e la voce e la chitarra classica di Giuseppe Di Bella.



Un concerto in Puglia in cui cantautori interpretano cantautori: Pedro Aznar, Pablo Milanés, Aca Seca Trio, Chico Buarque rivivranno tra la sensualità di Orelle che fonde la sua voce di cristallo al contrabbasso e il suono di chitarra classica che accompagna la voce timbrata di Giuseppe Di Bella. Un programma musicale che è studio, omaggio creativo, percorso limpido, fuori del tempo e libero dalle restrizioni. Il rigore di chi si muove quasi con l’asciuttezza dell’ambiente classico cameristico affonda le sue radici in un incrocio non solo musicale fra Orelle e Giuseppe Di Bella, ma vera e propria congiunzione di stili, sintesi tra la profonda conoscenza armonica e jazz della cantautrice pugliese e il lavoro di scavo e ricerca sulla materia prima musicale del musicista siciliano. Ne deriva un dialogo perfetto che scandisce la grande complessità autoriale e la forza della musica più iconica dal Brasile all’Argentina, passando per il Cile.



Una calda serata estiva per viaggiare insieme a due giovani musicisti che, con due strumenti e due voci, narrano dal vivo la grande musica d’autore del Sud America tra Novecento e contemporaneità.

