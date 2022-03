'Orme di anime inquiete', mostra alla Città metropolitana di Bari

Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” 8 marzo – 30 aprile 2022 "Orme di Anime inquiete" di Anna Maria Di Terlizzi La mostra “Orme di Anime Inquiete”, un’installazione polimaterica articolata da molteplici volumi, è realizzata da Anna Maria Di Terlizzi, artista barese di respiro internazionale, vincitrice di numerosi premi con all’attivo oltre 120 mostre tra personali e collettive, in spazi espositivi altamente qualificati sia in Italia che all’estero. L’opera in esposizione è caratterizzata da una forte valenza socio antropologica: nove figure plastiche di "Donne con il burqa" in forex dalle tinte forti, a grandezza naturale, rappresentano l'attuale universo femminile mediorientale tormentato, ma anche tutte le donne vittime di violenza fisica e psicologica. "Pozzanghere rosso sangue", in plex vermiglio, sul pavimento tra le figure femminili, alludono alle brutalità sofferte, da cui però si eleva, al termine del percorso, una figura lignea di donna, in tutta la sua fierezza e mediterranea classicità. In occasione dell'inaugurazione, è stata eseguita una breve performance di danza delle allieve Francesca De Bartolo e Adriana De Marzo della scuola Free dance Academy di Sara Bucci. L'ingresso è consentito ai possessori di Super Green Pass. Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” Via Spalato, 19/Lungomare Nazario Sauro, 27 (IV piano) 70121 Bari infotel: 080/5412420 pinacoteca@cittametropolitana.ba.it www.pinacotecabari.it ORARIO: dal martedì al sabato ore: 9:00-19:00 (ultimo ingresso 18:30); Domenica ore: 9:00-13:00 (ultimo ingresso 12:30); Lunedì e festività: chiuso Alla Pinacoteca metropolitana di Bari si può arrivare in treno (dalla stazione 10/15 minuti a piedi), in aereo (30 minuti per giungere in centro città col taxi o col terminal), pullmann provenienti da varie destinazioni. Diversi autobus cittadini si fermano dinanzi al Museo, ex Palazzo della Provincia. Se si giunge in auto, è consigliabile lasciare la vettura nel grande parcheggio comunale “Pane e Pomodoro”, ubicato nel tratto sud del Lungomare, e di lì prendere la navetta B, che si ferma all’altezza del Palazzo della Regione, distante pochi metri dal Palazzo dell’ex Provincia dove, al IV piano, ha sede la Pinacoteca. Il parcheggio per 24 h e la navetta costano € 1,00.