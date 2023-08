A Castellana Grotte il quarto e ultimo appuntamento con Festivarts, ospite Ornella Muti

Indirizzo non disponibile

Si terrà lunedì 28 agosto 2023, a Castellana Grotte, il quarto e ultimo appuntamento con Festivarts, crocevia delle varie espressioni della creatività umana, festival dell’arte e della bellezza in tutte le sue forme, format che nel 2023 ha debuttato a Castellana Grotte, che è stato creato per diffondere la cultura, la musica, la cinematografia e la recitazione e che rappresenta un tributo a coloro che con la loro arte hanno contribuito a diffondere la bellezza, l’occasione di offrire preziosi momenti di contatto diretto con il pubblico, rilanciando la sfida di una cultura possibile e per tutti.

Dopo il rinvio causa maltempo del 7 agosto scorso e dopo gli appuntamenti con Diego Fusaro, Francesco Paolantoni e Katia Ricciarelli, sarà il dialogo-intervista con Ornella Muti, una delle attrici italiane più amate e seguite di sempre, a chiudere il programma 2023 di Festivarts.

Scenario dell’incontro con Ornella Muti sarà ancora piazza Nicola e Costa, un luogo non casuale perché rappresentativo della storia e della comunità castellanese, capace di valorizzare e abbracciare già nelle scorse settimane i dialoghi con alcuni dei personaggi più importanti del panorama artistico, musicale e culturale, opportunità per il pubblico di conoscere la persona oltre il volto noto attraverso un flusso narrativo spontaneo e colloquiale.

L’inizio è programmato per le ore 21. L’evento è gratuito. Posti a sedere fino ad esaurimento disponibilità. Non è necessaria alcuna prenotazione.

Festivarts è inserito nell’ambito di Piazze d’Estate 2023, il programma di eventi estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.